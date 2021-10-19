В Softline назначен вице-президент по стратегическим альянсам

Softline объявила о назначении Омера Куреши на пост вице-президента по стратегическим альянсам компании. Он будет играть ведущую роль в поддержании и развитии отношений с ключевыми партнерами. Основное внимание Омер будет уделять дальнейшему развитию и укреплению партнерства с Microsoft, а также поиску возможностей для внедрения облачных решений и решений по информационной безопасности Microsoft в регионах присутствия компании Softline.

В последнее время Омер работал в консалтинговой компании Optimus Cloud Solutions, в которой он также являлся соучредителем. Компания предоставляет консультации по облачным технологиям для предприятий и государственных организаций в США. Одновременно он занимал должность руководителя отдела продаж облачных решений и ведущего специалиста по продуктам в группе стартапов Avaya, специализирующейся на облачных решениях и решениях на базе ИИ. За время работы в Avaya Омер внес значительный вклад в переход от традиционных ИТ к статусу лидера в области облачных решений и решений на базе искусственного интеллекта, а также сыграл решающую роль в проведении первичного размещения акций (IPO) Avaya в 2018 г.

Омер обладает всеми необходимыми качествами для повышения ценности Softline, в частности, имеет опыт развития ключевых отношений Softline с такими компаниями как Microsoft, в которой он работал несколько лет назад в качестве директора по стратегическим партнерствам. Его опыт выявления новых возможностей и построения партнерских отношений в области облачных технологий, дистрибуции, услуг и OEM станет бесценным на данном этапе расширения и в свете будущих планов компании, считают в Softline.

Основной задачей Омера будет продвижение облачных и абонентских услуг компании, а также тесное сотрудничество с региональными отделами продаж Softline для реализации краткосрочной стратегии по оптимизации бизнеса. Омер также будет играть ключевую роль в определении и формулировании новых возможностей роста как внутри Softline, так и в отраслях, в которых компания работает.

Омер будет подчиняться непосредственно президенту Softline International Рою Хардингу и глобальному генеральному директору группы компаний Softline Сергею Черноволенко, которые отметили: «Softline сосредоточена на обеспечении роста облачных услуг и услуг по подписке, а также на помощи нашим клиентам в осуществлении необходимых шагов на пути к цифровой трансформации и на развитии партнерских отношений с ведущими мировыми поставщиками. Мы уверены, что опыт Омера в обеспечении многомиллионного роста доходов для таких лидеров отрасли как Microsoft, VMware и Bank of America, поможет нам достичь этой цели».

До прихода в Softline Омер занимал несколько руководящих должностей в сфере продаж и продуктов, занимался корпоративными продажами, развитием каналов, стратегическим партнерством и слияниями и поглощениями. Уровень изобретательности, необходимый для этой роли, в сочетании с его опытом работы с ключевыми поставщиками, такими как Microsoft, делают Омера идеальным человеком для реализации концепции Softline по созданию стратегических альянсов, отмечают в компании.

Омер Куреши сказал: «Есть ощущение, что в ДНК Softline есть что-то магическое, и я воодушевлен этой возможностью. Хотя основное внимание я буду уделять нашим стратегическим отношениям с партнерами, я также буду продвигать бренд в США и за их пределами. Я намерен быть активным проводником перемен, привнося лучшие практики для нашего дальнейшего роста и трансформации. Я с нетерпением жду многих лет успеха!».

Омер принимает активное участие в нескольких общественных инициативах для обездоленной молодежи и других движениях. Он также входит в состав советов директоров нескольких стартапов и некоммерческих организаций в своем родном городе Сиэтле. В свободное время он любит читать, путешествовать и проводить время с женой и тремя детьми.