Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта

Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики Ntechlab – технологический партнёр госкорпорации «Ростех» – победил в первом международном соревновании стартапов G20 Innovation League, организованном Группой двадцати. Технологический форум проходил в Сорренто 9-10 октября по инициативе Италии, которая председательствует в «двадцатке».

В форуме принимали участие министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр по инновациям и развитию цифровых технологий Италии Виттории Колао, а также крупнейшие международные инвестиционные фонды и технологические компании. На первом этапе конкурса самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран «двадцатки». На втором этапе 100 стартапов, которые прошли в финал, оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями по финансовым результатам, уникальности продукта, компетенциям команды, соответствию предлагаемых решений вызовам современности и другим критериям.

«Международное сообщество придерживается единого мнения – без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес конкурентоспособным, и победа Ntechlab подтверждает статус нашей компании как одного из мировых лидеров в создании таких систем. Видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях – от промышленности до розничной торговли – и помогает обществу и бизнесу в своевременном реагировании на инциденты и принятии долгосрочных стратегических решений», – сказал генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков.

Это вторая крупная победа в международных соревнованиях для Ntechlab менее чем за полгода. В мае компания заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Конкурс считается самым престижным международным соревнованием компаний, которые занимаются распознаванием лиц.

Флагманский продукт Ntechlab – Findface Multi – платформа мультиобъектной видеоаналитики на основе передовой технологии распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. У Ntechlab есть более 200 реализованных проектов в 20 странах Африки, Европы, Латинской Америки, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии. В августе система распознавания лиц Ntechlab была внедрена на самом загруженном участке железных дорог Индии. Технологией оснастили камеры на 30 железнодорожных станциях. Система распознает до 50 человек в кадре и используется для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, а также для розыска преступников.