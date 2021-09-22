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«Мой офис» выпустил обновление 2021.03, в которое вошло 559 улучшений

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного ПО объявила о выпуске третьего крупного релиза в 2021 г., который содержит более 559 обновлений и улучшений. Изменения произошли в функциональности настольных и веб-редакторов, в дизайне интерфейсов, а также в серверных компонентах и мобильных приложениях.

В корпоративном облачном хранилище могут храниться публичные ссылки на документы, которые может создавать корпоративный пользователь продукта «Мой офис частное облако» — владелец файла, а также пользователь с ролью «управление». Ссылки могут быть в свободном доступе для любого пользователя интернета либо защищены паролем.

Кроме того, администраторы могут создавать общие папки на группы пользователей и назначать их владельца, который может управлять внутренним содержимым общей папки, а также правами доступа коллег. При изменении прав доступа к файлам или папкам хранилище автоматически пришлет письмо на электронную почту, а при удалении файла из общей папки — покажет в диалоговом окне информацию о его владельце. Удаленный файл не исчезнет из хранилища, а попадет в корзину владельца.

Файловый менеджер «Мой офис частное облако» получил новые функции: стало возможным просматривать видео и прослушивать аудиофайлы с любого места, просто передвигая ползунок в проигрывателе. На странице выбора приложений появилась возможность смены языка интерфейса облака.

Разработчики утверждают, что стало удобнее работать с большими объемами данных: появились новые типы последовательностей для заполняемых ячеек. Теперь пользователь может задать большее количество комбинаций значений текстовых и табличных данных, например, указывать комбинации дней недели и месяцев, которые могут быть заполнены табличным редактором при протягивании выделенного диапазона ячеек. Если ширина числовых данных в ячейке превысит размер столбца, то редактор самостоятельно расширит его.

В настольных редакторах появился новый базовый шаблон, который содержит правила оформления документов на основе ГОСТ 2.105-2019 ЕСКД. Базовый шаблон нового документа — это стандарт, на основе которого создаются все новые файлы в редакторе «Мой офис».

Для пользователей браузера Apple Safari в обновлении появилась возможность подготовки документов к печати и отправке их на печать напрямую из браузера, предварительно скачивать документ теперь не требуется. А в настольном текстовом редакторе также появилась возможность импортировать и просматривать документы, которые сохранены как архивы веб-страниц в форматах MHT и MHTML. Кроме того, настольные редакторы документов получили возможность открывать документы в форматах DOCM и XLSM, которые помимо тела самого текстового или табличного документа также содержат код макросов на языке VBA (Visual Basic for Applications).

«Ежегодно мы выпускаем 4-5 крупных обновлений, которые содержат как новые функции, так и доработки существующих. По нашей оценке, за счет интегрированных коммуникаций, функций совместной работы и технологий межпрограммного взаимодействия, эффективность деятельности сотрудников организаций возрастает более чем на 30%, и приводит к значительному сокращению сроков подготовки и согласования документов», — заявил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

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