МТС запустила VDI для работы с «тяжелыми» графическими приложениями

МТС сообщила о запуске провайдером CloudMTS одного из первых в стране сервисов по созданию виртуальных рабочих мест c использованием графических процессоров. Сервис GPU Workspaces позволяет создавать рабочие места в течение нескольких минут, обладает расширенными возможностями самостоятельного управления и предотвращает утечки данных. Решение разработано в технологическом партнерстве с VMware, известный разработчиком программного обеспечения для виртуализации.

Дизайнерские студии, архитектурные и конструкторские бюро, инженерно-проектировочные компании, производители кинофильмов и рекламные агентства смогут обеспечить своих сотрудников безопасным удаленным доступом к сложным графическим программам, требующим высокопроизводительного оборудования. Среди них – графические и видеоредакторы, программное обеспечение для 3D-рендеринга и анимации, системы автоматизированного проектирования и инженерного анализа. Сервис позволит сотрудникам без установки «тяжелого» софта иметь полноценный доступ к специализированным программам практически с любого устройства независимо от его производительности.

Компании будут в разы быстрее организовывать новые рабочие места и экономить на их администрировании за счет централизованного управления ИТ-инфраструктурой в облаке. С помощью GPU Workspaces можно полностью самостоятельно управлять инфраструктурой виртуальных рабочих мест, — как при использовании частных облачных инсталляций для организации VDI. Сервис построен на базе решения VMware Horizon DaaS, которое имеет консоль администратора для быстрого создания и мониторинга рабочих мест, а также перераспределения ИТ-ресурсов между ними.

Сервис обеспечивает высокие скорости работы приложений за счет использования облачной инфраструктуры, включающей ресурсы графических процессоров (GPU, graphics processing unit). Архитектура параллельных вычислений дает возможность в разы быстрее обрабатывать огромные объемы графических данных. Это позволяет без задержек выполнять задачи и транслировать на устройства сотрудников результат сложных вычислений, осуществляющихся в облаке МТС.

«Новый сервис обеспечивает высокую производительность корпоративных систем, обладает расширенными возможностями управления и интеграции с собственными ИТ-решениями компаний. Благодаря использованию публичного облака бизнес оптимизирует затраты на VDI в среднем на 30%. Кроме того, клиентам не нужно приобретать пакеты с заранее определенной конфигурацией вычислительных ресурсов. GPU Workspaces предполагает покупку нужного на данный момент объема вычислительных мощностей с возможностью их дальнейшего наращивания», — отметил руководитель направления сервисов VDI облачного бизнеса МТС Александр Мухин.

GPU Workspaces развернут на флагманском оборудовании в дата центре уровня Tier III. Безопасность сервиса обеспечивается использованием защищенного шлюза для внешних пользовательских подключений к приложениям, а также шифрованием передаваемых данных.