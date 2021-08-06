Pierre Fabre выбирает Atos OneCloud

Pierre Fabre, французская группа компаний по производству фармацевтических и лечебно-косметических средств для кожи, выбрала Atos для проведения безопасной, декарбонизированной цифровой трансформации. В рамках совместно разработанного проекта Pierre Fabre планирует реализовать мультиоблачную стратегию на основе универсального пакета услуг Atos OneCloud. Pierre Fabre получит доступ к широкому спектру услуг, которые полностью соответствуют строгим требованиям компании с точки зрения безопасности, операционного совершенства и экологичности.

«Цифровые технологии лежат в основе стратегии глобальной трансформации Pierre Fabre, и именно они станут ключом к будущему успеху компании. Atos был выбран партнером для реализации данного проекта не только из-за своей технологической экспертизы, но и благодаря правильным ценностям в области корпоративной социальной ответственности, что стало для Pierre Fabre решающим фактором. Кроме того, европейское происхождение компании является для нас гарантией безопасности, а значит позволяет получить доступ к передовым цифровым технологиям, не жертвуя суверенитетом», – отметил Оливье Сиглер, ИТ-директор Pierre Fabre.

План цифровой трансформации, разработанный Atos и Pierre Fabre, основан на трех ключевых аспектах.

Безопасность и соответствие требованиям. Являясь лидером в сфере услуг по безопасности в Европе и одной из ведущих компаний в отрасли ИБ в мире, Atos предоставит Pierre Fabre свою экспертизу и решения в области кибербезопасности, обеспечивая полный контроль над всеми данными, даже самыми конфиденциальными. Подход Atos основан на использовании данных в соответствии с принципом «security by design», что позволяет командам легко реализовывать проекты в соответствии с политикой безопасности компании. Как член-основатель Gaia-X, Atos предоставляет гарантию соответствия будущей структуре Gaia-X и другим европейским правилам по защите данных.

Операционное совершенство. Благодаря программе цифровой трансформации, внедренной Atos, отдел Digital Acceleration & Information System (DAIS) компании Pierre Fabre станет надежным партнером для бизнес-команд, сосредоточив внимание на их потребностях и производительности. Для этого отдел внедрит решения для автоматизации и использования искусственного интеллекта, чтобы ускорить разрешение инцидентов. Кроме того, Atos Technology Framework - набор стандартизированных инструментов - будет способствовать управлению инфраструктурой и запуску приложений. Atos обеспечит круглосуточную поддержку Pierre Fabre во Франции и других странах присутствия компании. Кроме того, Atos предоставит заказчику доступ к своему частному облаку, а также к широкому каталогу мультиоблачных сервисов (в частности, OVH.cloud и Microsoft Azure), доступным через единый портал.

Декарбонизация. В рамках договора Atos взял на себя обязательство по сокращению выбросов углекислого газа Pierre Fabre с помощью технологий посредством реализации Соглашения об уровне декарбонизации (DLA). Для выполнения этого обязательства Atos будет использовать декарбонизированные цифровые решения и свою сеть энергоэффективных центров обработки данных.

«Мы рады продолжить наше давнее доверительное партнерство с Pierre Fabre в рамках этого масштабного проекта. Благодаря инициативе Atos OneCloud, в которой участвуют все основные поставщики облачных услуг на международном рынке, Pierre Fabre сможет применить безопасный и экологичный подход к использованию облачных технологий, который будет соответствовать меняющимся потребностям компании. Опыт сотрудничества Atos с ведущими международными фармацевтическими компаниями, а также глубокие знания в области здравоохранения станут ключевым активом, который позволит команде Atos предвидеть текущие и будущие потребности клиентов», – поделился Янник Трико, руководитель Южно-Европейского региона Atos.