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«Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram

«СБКлауд» (ГК «Айтеко») запустила чат-бот, который позволяет управлять облачными ресурсами и услугами через мессенджер Telegram.

Возможность управления инфраструктурой через чат-бот доступна всем клиентам публичного облака Makecloud, ориентированного на физических лиц и малый бизнес, и SBCloud – для корпоративного сектора. В пилотной версии представлена базовая функциональность работы с виртуальными ЦОДами, заказ и управление виртуальными серверами.

На сегодняшний день через чат-бот можно управлять следующими функциями: отслеживание баланса счета и состояния облачной инфраструктуры; включение и выключение сервера; добавление нового диска; присоединение к консоли сервера по SSH.

«Чат-бот предназначен для выполнения простых функций, ради которых вам больше не хочется заходить в панель управления со своего компьютера. Кроме того, в экстренных ситуациях компьютера может не оказаться под рукой, а перезагрузить виртуальный сервер теперь можно, не выходя из метро. В крайнем случае чат-бот отправит заявку в техническую поддержку», – сказал Константин Лопаткин, генеральный директор компании «Сбклауд» (ГК «Айтеко»).

Как и традиционная панель управления облаком, чат-бот умеет работать с различными гипервизорами KVM и ESXi, поскольку использует тот же REST API облачного оркестратора «РУСТЭК-ЕСУ» (продукт компании «Сбклауд», внесен в Реестр отечественного ПО). Порталы партнёров Сбклауд по программе White Label автоматически получают возможность использовать чат-бот.

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