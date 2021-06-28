EZVIZ выпустили аккумуляторную камеру BC1 с базовой станцией в комплекте для улучшенной защиты дома

EZVIZ, бренд в области потребительского видеонаблюдения, пополнил свою коллекцию универсальных камер для защиты дома как внутри, так и снаружи. Аккумуляторная камера EZVIZ BC1 с базовой станцией в комплекте обеспечивает стабильную работу до 365 дней на одном заряде. Видеокамера EZVIZ BC1 также может похвастаться множеством характеристик, среди которых четкое видео 1080p, цветное ночное видение, двусторонняя голосовая связь и функция активной защиты, активирующая сирену и световые вспышки при обнаружении движения.

Видеокамера EZVIZ BC1, оснащенная аккумуляторной батареей емкостью 12 900 мАч, отличается длительным сроком службы и предоставляет пользователям гораздо больше свободы в выборе места установки, не нужно беспокоиться о том, где расположены розетки питания. Длительной автономной работой камера обязана базовой станции, которая обеспечивает подключение даже на больших расстояниях. База подключается к проводной локальной сети и передает сигнал камере, благодаря чему происходит экономия заряда аккумулятора.

Несмотря на то, что работа видеокамеры зависит от батареи, EZVIZ BC1 оснащена улучшенными функциями по сравнению с проводными камерами. Эта модель наследует главные преимущества уличных камер EZVIZ, обеспечивая цветное изображение в ночное время с помощью двух встроенных прожекторов. Видеокамера идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Благодаря стандарту защиты IP66, модель устойчива к дождю и пыли. Для установки не требуется никаких кабелей, проводов или помощи профессиональных монтажников. Кроме того, в камере расположен магнит, что позволяет без труда закрепить ее на любой металлической поверхности.

EZVIZ BC1

Камера отличает людей от других движущихся объектов благодаря инфракрасному датчику (PIR) и функции обнаружения фигуры человека, а также автоматически отправляет мобильные оповещения пользователям только при обнаружении потенциальных злоумышленников. После настройки зоны обнаружения и активного временного промежутка в приложении EZVIZ, BC1 автоматически включит сирену и начнет мигать двумя прожекторами, чтобы отпугнуть нарушителей. Более того, EZVIZ BC1 позволяет пользователям записывать голосовые сообщения для автоматического запуска предупреждения или приветствия любому посетителю дома.

Для пользователей, которые стремятся расширить свою домашнюю систему безопасности, EZVIZ предлагает три различных комплекта камер BC1 (с 1ой, 2мя или 3мя камерами в комплекте). Существует также несколько вариантов хранения видео – пользователи могут записывать видео на карту microSD, которая вставляется непосредственно в базовую станцию, или подписаться на EZVIZ CloudPlay для автоматического сохранения видео в облаке. На российском рынке камера появится уже к середине июля 2021 г.