Продажи товаров для дистанционной работы выросли в 2 раза: исследование Wildberries

Российский онлайн-ритейлер Wildberries зарегистрировал рост спроса на товары для организации дистанционных рабочих мест в период нерабочих дней в июне 2021 г. Продажи стационарных компьютеров взлетели на 1500%, жестких дисков - на 750% - на резкий рост спроса также повлияла повышенная активность геймеров и криптомайнеров

C 14 по 20 июня 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на компьютеры взлетел на 1500%, на моноблоки на - 133%, а на аккумуляторы для ноутбуков – на 338%.

Как уточняют в Wildberries, повышенный интерес к стационарным компьютерам объясняется не только дистанционной работой, но и дефицитом игровых приставок: таким образом пользователи все чаще приобретают для игр более мощные компьютеры. В целом же за первые три недели июня 2021 г. число проданных компьютеров выросло на 775% год к году.

Средний чек за год в категории «компьютеры» вырос более чем в два раза до 50 тыс. руб. за счет покупок более мощных и дорогостоящих моделей. Средний же чек на ноутбуки увеличился на 17% до 37540 руб.

Чтобы не останавливать рабочие процессы даже во время поездок загород, россияне приобретали усилители Wi-Fi-сигнала, продажи которых выросли на 32%.

Что также интересно: жители нашей страны также покупали подставки, с помощью которых можно с удобством работать за ноутбуком даже лежа на диване (+266%).

Высоким спросом у россиян пользовались и аксессуары для компьютеров и сопутствующие товары:

клавиатуры (+39%)

Wi-Fi-адаптеры (+78%)

компьютерные кресла (+241%)

блоки питания для ноутбуков (+363%)

жесткие диски (+750%).

Как отмечают в компании, повышенный спрос на жесткие диски может быть также связан с появлением новой криптовалюты. За первые три недели июня спрос на них вырос еще выше - на 887% год к году.