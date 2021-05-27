«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры

В новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых и миграция существующих программных решений под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000». Цель нового подразделения — не просто помочь организациям бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на «Эльбрус», но и сделать это так, чтобы влияние перехода на их бизнес было минимальным.

Сегодня перед компаниями стоит актуальная задача обеспечить технологическую независимость от иностранных вендоров и перейти к процессу замещения импортных ИТ-решений. В процессе перехода на российское ПО компании сталкиваются с рядом сложностей: существующие информационные системы в подавляющем большинстве не работают на отечественных платформах и требуют их доработки, не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий, отсутствуют в достаточном количестве решения под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО.

Для этого «Ростелеком» создал центр компетенций со стендами разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС «Эльбрус» для обычных решений и Astra Linux Special Edition для систем, требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации. Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа.

Работу стендов обеспечивают высококвалифицированные системные и прикладные разработчики, имеющие опыт реализации проектов на российских платформах. Уровень технического оснащения и высококвалифицированный персонал позволяют выполнить полный цикл развертывания и тестирования ПО как для «Ростелекома», так и для его клиентов.

Заинтересованная компания может предоставить перечень ПО и требования к тестированию. Команда ИТ-специалистов «Ростелекома» проведет установку, тестирование и даст рекомендации по дальнейшей адаптации ПО под отечественный стек технологий. При необходимости специалисты центра компетенций могут разработать новое ПО под задачи компании.

«В настоящее время все больше компаний, как частных, так и с государственным участием, начинают переходить на отечественные технологии. Но компетенций по миграции с архитектуры x86 на архитектуру “Эльбрус” на рынке мало. Команда ИТ-кластера “Ростелекома” готова помочь организациям перейти на российское ПО и мигрировать готовый софт на архитектуру “Эльбрус”, обеспечив при этом не только совместимость с инфраструктурой организации и последующую техническую поддержку, но и защиту от киберугроз. Все это позволит обеспечить российским компаниям собственную технологическую независимость и непрерывность производства и оказания услуг», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.