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В России поступили в розницу смартфоны Nokia C20 и Nokia G10. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, начинает продажи смартфонов Nokia C20 и Nokia G10 в России.

Nokia C20 — смартфон начального уровня, в котором современные технологии сочетаются с привлекательной ценой. Это стильный смартфон с экраном HD+ диагональю 6,5”. Nokia C20 делает четкие и яркие фотографии в любых условиях благодаря LED-вспышкам основной и селфи-камер 5 МП. Легкий, прочный и нескользкий корпус из поликарбоната Nokia C20 рассчитан на активное повседневное использование. В комплекте прилагается чехол из полиуретана для дополнительной защиты.

Быстрый интернет 4G, восьмиядерный процессор и емкая батарея, заряда которой хватит на целый день позволят делать все, что нужно семье.

Благодаря предустановленной ОС Android 11 (Версия Go) приложения работают на 20% быстрее, а с ежеквартальными обновлениями для системы безопасности в течение двух лет смартфон не потеряет актуальности со временем.

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Благодаря батарее 5050 мАч под управлением технологий ИИ Nokia G10 способен проработать на одном заряде батареи до трех дней — дольше, чем другие смартфоны Nokia. Технологии распознавания лица, боковой датчик отпечатка пальца, а также три года обновлений для системы безопасности и два года обновлений операционной системы надежно защитят ваши данные и файлы.

Отличительная особенность Nokia G10 - тройная основная камера с улучшенными настройками для съемки в любых условиях и различные режимы с использованием технологий ИИ.

Версия Nokia C20 2/32 ГБ в синем цвете доступна для покупки по специальной цене 7 490 рублей в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в розничной сети МТС. Версия 2/16 ГБ в синем цвете доступна для покупки по специальной цене 6 990 рублей в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в розничной сети Эльдорадо.

Nokia G10 – надежный смартфон с экраном диагональю 6,5” и возможностью увеличения яркости. Версия 4/64 ГБ в цветах «грозовое небо» и лавандовый доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в розничных сетях М.Видео и Эльдорадо по специальной цене 10 990 рублей.

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