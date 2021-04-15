В сервисных центрах Samsung примут отслужившую технику на утилизацию

К Международному дню Земли компания Samsung Electronics запускает кампанию по утилизации портативной техники в авторизованных сервисных центрах. С 19 по 25 апреля отслужившие гаджеты и аксессуары любого бренда, в том числе планшеты, смартфоны, гарнитуры и зарядные устройства, можно будет отнести в специальные экобоксы в 166 авторизованных сервисных центрах компании по всей России.

Те, кто принесет отслужившие устройства и аксессуары в один из 37 фирменных монобрендовых сервисных центров Samsung Сервис Плаза, участвующих в программе, получат экологичную сумку – шоппер.

«Проект является частью глобальной инициативы Samsung Electronics Re+, которая направлена на защиту окружающей среды и поддержку циклической экономики, в частности на сбор и утилизацию отходов электроники. Правильная утилизация техники не менее важна для экологии, чем другие этапы жизни устройств. Компания Samsung стремится сделать использование гаджетов максимально бережным для окружающей среды, уделяя внимание экологическим аспектам на каждом этапе: начиная с проектирования и производства с использованием переработанных и экологически чистых материалов, до упаковки, и утилизацией отслужившей техники», – прокомментировал Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Портативную технику можно сдать на утилизацию в любое другое время в авторизованных сервисных центрах Samsung, а также в Samsung Сервис Плазах, где установлены специальные эко – боксы для приема отслуживших девайсов. Крупную и малую бытовую технику Samsung и любых других производителей, принимают на переработку в специальных пунктах сбора партнерских организаций компании, имеющих лицензию на утилизацию техники.

Техника должна быть очищена от постороннего мусора (продукты, белье, грязь, снег и т.д.). На утилизацию не принимаются: ртутные лампы, батареи и аккумуляторы, картриджи вне печатной техники.