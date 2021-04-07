Спецпроекты

«Ростелеком» и «Сбер» будут совместно развивать цифровые технологии идентификации

Безопасность

«Сбер» и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие — «Цифровые технологии идентификации».

Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид.

«Цифровизация ключевых отраслей экономики является приоритетной задачей, которую поставил перед нами Президент России. Объединение двух крупнейших российских компаний — “Сбера” и “Ростелекома” для совместного развития цифровых технологий идентификации, будет способствовать ускоренному развитию этого направления. Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний, опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Технологии цифровой идентификации находятся в основе электронного, в том числе удаленного, взаимодействия человека, бизнеса и государства. Они позволяют быстро, удобно и безопасно получать услуги и сервисы через интернет без документов, не выходя из дома и из любой точки страны или мира. “Ростелеком” более десяти лет занимается развитием и практическим применением технологий цифровой идентификации пользователей, включая использование биометрических данных. Сегодня такие технологии становятся все более востребованными благодаря цифровой трансформации многих отраслей экономики и государственного управления. Я уверен, что совместное предприятие “Ростелекома” и “Сбера” станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию. Основным акционером “Ростелекома” и Сбербанка выступает Правительство России, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка. У нашей компании с крупнейшей в стране цифровой инфраструктурой и у крупнейшего банка России, Сбербанка, есть все необходимые компетенции и большой опыт для решения этой задачи», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы высоко ценим экспертизу и разработки нашего партнера, компании “Ростелеком”, в области работы с данными и цифровой идентификацией. “Сбер” также обладает широким накопленным опытом и экспертизой в области защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией. Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с “Ростелекомом” способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества. Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надежной идентификации мы сможем выстроить защищенную и комфортную среду для населения и бизнеса», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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