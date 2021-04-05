Предприниматели более миллиона раз воспользовались программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы»

Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), который появился в 2012 г., продолжает набирать популярность. За восемь с половиной лет столичные предприниматели обратились в МБМ за консультационной, образовательной и другими видами поддержки более миллиона раз. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 г. проведено 700 тыс. бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше миллиона раз», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Во время консультаций предприниматели чаще всего хотят узнать, на какие меры поддержки от Правительства Москвы могут рассчитывать. Эксперты помогают им подобрать подходящие — от льготных кредитов и субсидий до аренды городских помещений. Также среди популярных тем — вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, налогообложением и запуском стартапа.

За консультационной поддержкой предприниматель может обратиться в любой центр услуг для бизнеса. Их адреса и график работы опубликованы на сайте МБМ. Также всех желающих проконсультируют по телефону: +7(495) 225-14-14. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Кроме того, есть возможность задать интересующий вопрос, заполнив на сайте МБМ специальную форму. Срок рассмотрения — один-два рабочих дня, ответ придет на указанную в заявке электронную почту.

Чтобы помочь бизнесу адаптироваться к изменившимся из-за пандемии условиям, в апреле 2020 г. на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса». Здесь собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве и способах получения консультаций.

Кроме того, на сайте предприниматель может пройти онлайн-обучение по антикризисному управлению и подобрать необходимые инструменты для решения бизнес-задач. Проект сохраняет свою направленность и сейчас: информация о мерах поддержки, антикризисных мероприятиях и многом другом регулярно обновляется.

Не менее важное направление работы «Малого бизнеса Москвы» — образовательная поддержка предпринимательства. Для этой цели на сайте mbm.mos.ru в 2017 г. появился проект «Стартап-школа МБМ», а в 2018 г. — «Онлайн-академия МБМ».

Их образовательные программы позволяют предпринимателям освоить основные принципы ведения бизнеса, например узнать, как открыть свое дело, выбрать маркетинговую стратегию и увеличить продажи.

Также «Малый бизнес Москвы» регулярно организует образовательные мероприятия — вебинары, курсы, конференции, форумы. В прошлом году было проведено более 1,3 тыс. подобных мероприятий.

«Благодаря проекту начинающие и действующие предприниматели могут получить комплексную помощь от Правительства Москвы по всем вопросам, связанным с запуском и ведением бизнеса в столице. Так, с начала 2021 г. предприниматели обратились за поддержкой в ГБУ “Малый бизнес Москвы” более 40 тыс. раз», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В 2021 г. у предпринимателей появилась возможность проходить многоуровневые образовательные программы, которые включают вводное мероприятие и последующие курсы по интересующим направлениям обучения. Они позволяют лучше усваивать материал.

Кроме этого, с 2019 г. МБМ проводит для бизнеса отраслевые акселерационные программы, которые помогают вывести компанию на новый этап развития (например, улучшить бизнес-показатели, открыть дополнительные точки продаж, представить на рынке новые продукты и многое другое). В этом году пройдут бизнес-акселераторы для тех, кто работает в индустрии красоты, а также в сферах бытового обслуживания, туризма, гостиничного дела и общественного питания.

В 2020 г. был запущен проект «Онлайн-акселератор МБМ». Он помогает предпринимателям проработать бизнес-идею, собрать команду, начать продажи и привлечь инвестиции.

Портал mbm.mos.ru — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Сейчас пользователям доступно свыше 20 полезных для работы онлайн-сервисов, которые помогают в решении различных бизнес-задач.