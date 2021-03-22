Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых

Zyxel Networks объявила о поступлении в продажу в России и СНГ двенадцатипортового web-управляемого мультигигабитного коммутатора XGS1250-12. С помощью него работающие из дома профессионалы, создатели «тяжелого» контента и владельцы небольших предприятий смогут использовать весь потенциал точек доступа и беспроводных маршрутизаторов стандарта Wi-Fi 6, компьютеров iMac Pro, серверов 10G, устройств хранения NAS и другой техники.

Гибкий выбор скорости порта и отсутствие узких мест в сети

Новый коммутатор Zyxel выгодно отличается опциями скорости портов от большинства выпускаемых сегодня 10-гигабитных коммутаторов, у которых есть только один либо два порта 10G.

Коммутатор XGS1250-12 оборудован четырьмя портами 10G (три мультигигабитных порта и один порт SFP+), что позволяет подключить к сети сразу несколько мультигигабитных устройств без ограничения пропускной способности сети.





Этот коммутатор специально разработан для создателей контента, малого бизнеса и работающих из дома профессионалов, поэтому инженеры Zyxel постарались максимально упростить его настройку и обслуживание конечным пользователем. Такие интеллектуальные функции XGS1250-12, как QoS, VLAN, Link aggregation и IGMP snooping, обеспечивают надёжную и высокопроизводительную работу сети, а для управления этими функциями используется удобный Web-интерфейс коммутатора.

Этот коммутатор развертывается и позволяет без замены кабелей сделать сеть мультигигабитной, используя уже установленные кабели Cat 5e, Cat 6 и Cat 6a.

В XGS1250-12 используется смарт-вентилятор, обеспечивающий высокопроизводительную и практически бесшумную работу устройства без перегрева его электроники, что делает его идеальным коммутатором для установки в офисном помещении или жилой комнате.

«Это последнее пополнение нашей линейки коммутаторов обеспечит гибкость и свободу использования сети тем пользователям, которые до сих пор были ограничены в своих возможностях из-за узких мест своей сети и увеличения трафика из-за работы из дома, проведения видеоконференций и других приложений. С новым коммутатором Zyxel сеть будет работать быстрее и надежнее, поэтому пользователи смогут максимально задействовать потенциал своего соединения с Интернетом для удобной работы из дома»,- заявил Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU.

XGS1250-12 уже доступен у официальных дистрибьюторов Zyxel Networks. Устройство входит в мощную линейку мультигигабитных коммутаторов Zyxel, объединяющих неуправляемые, управляемые модели и модели с управлением из облака. В этой линейке есть коммутаторы, рассчитанные на разные сценарии использования, начиная от домашних пользователей и до компаний SMB.