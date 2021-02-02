Спецпроекты

Исследование: средняя зарплата ИТ-специалистов в малом бизнесе составила 58 тыс. рублей

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Работники IT-отрасли извлекли максимальную выгоду из пандемии COVID-19. Этот сегмент оказался единственным, где в течение 2020 года зарплаты росли в годовом исчислении в течение каждого месяца, причем двузначными темпами, свидетельствуют результаты исследования зарплат в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), проведенного инвестиционной платформой «Поток» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным hh.ru, средний размер зарплат, предлагаемых в вакансиях от работодателей в сегменте малого бизнеса, за 11 месяцев 2020-го вырос на 4% год к году, до 44,7 тыс. руб. (или 38,9 тыс. руб. с учетом НДФЛ). Данные hh.ru в целом близки к расчетам «Потока», в основе которых лежит статистика фактических расходов малых предприятий, вошедших в выборку «Потока», на фонд оплаты труда. Согласно расчетам, расходы предпринимателей на оплату труда сотрудников за 11 месяцев выросли на 2,4% год к году.

«Как показал период первой волны коронавируса, зарплатный маневр был основным инструментом удержания персонала в условиях “шоковой” заморозки бизнеса в ряде отраслей и у компаний МСБ было больше свободы действий, в отличии от крупного бизнеса. Это подтверждают и расчеты расходов на фонд оплаты труда, и статистика вакансий от работодателей из малого и среднего бизнеса, которые уже в июне смогли достигнуть “допандемического” уровня марта. Восстановление уровня расходов во многом является свидетельством восстановления бизнес-активности МСБ, их адаптации к работе в условиях пандемии и снижением потока внешней трудовой миграции, которая в предыдущие периоды оказывала сдерживающее воздействие на динамику заработных плат», — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Рост расходов предпринимателей на оплату труда в сегменте малого бизнеса в России за 11 месяцев обусловлен в основном ростом расходов в сфере IT, который составил 18%. В Москве, в частности, расходы малого бизнеса на оплату труда в сегменте IT выросли на 20% год к году, в Санкт-Петербурге — на 26%, в Татарстане — на 28%, в Нижегородской области — на 30%. Средний размер зарплат IT-специалистов в малом бизнесе в России, согласно расчетам, составил в районе 58 тыс. руб. В остальных исследуемых отраслях расходы на фонд оплаты труда в январе-ноябре росли более низкими темпами либо снижались.

«Пандемия существенно ускорила цифровизацию как бизнес-моделей, так и бизнес-процессов, заставив даже традиционно офлайновые отрасли (например, общепит и фитнес) освоить дистанционные каналы оказания услуг потребителям. Очевидно, что без найма ИТ-специалистов или передачи ряда процессов на ИТ-аутсорсинг такая цифровизация не могла состояться. Малый и средний бизнес был вынужден еще интенсивнее включиться в гонку за ИТ-сотрудниками, создавая привлекательные условия, в том числе за счет роста зарплат», — сказал управляющий партнер инвестплатформы «Поток» Юрий Попов.

Другие материалы рубрики

ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки

Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами

Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов

Ozon озолотил своего экс-гендиректора акциями на $25 млн

Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров