Исследование: средняя зарплата ИТ-специалистов в малом бизнесе составила 58 тыс. рублей

Работники IT-отрасли извлекли максимальную выгоду из пандемии COVID-19. Этот сегмент оказался единственным, где в течение 2020 года зарплаты росли в годовом исчислении в течение каждого месяца, причем двузначными темпами, свидетельствуют результаты исследования зарплат в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), проведенного инвестиционной платформой «Поток» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным hh.ru, средний размер зарплат, предлагаемых в вакансиях от работодателей в сегменте малого бизнеса, за 11 месяцев 2020-го вырос на 4% год к году, до 44,7 тыс. руб. (или 38,9 тыс. руб. с учетом НДФЛ). Данные hh.ru в целом близки к расчетам «Потока», в основе которых лежит статистика фактических расходов малых предприятий, вошедших в выборку «Потока», на фонд оплаты труда. Согласно расчетам, расходы предпринимателей на оплату труда сотрудников за 11 месяцев выросли на 2,4% год к году.

«Как показал период первой волны коронавируса, зарплатный маневр был основным инструментом удержания персонала в условиях “шоковой” заморозки бизнеса в ряде отраслей и у компаний МСБ было больше свободы действий, в отличии от крупного бизнеса. Это подтверждают и расчеты расходов на фонд оплаты труда, и статистика вакансий от работодателей из малого и среднего бизнеса, которые уже в июне смогли достигнуть “допандемического” уровня марта. Восстановление уровня расходов во многом является свидетельством восстановления бизнес-активности МСБ, их адаптации к работе в условиях пандемии и снижением потока внешней трудовой миграции, которая в предыдущие периоды оказывала сдерживающее воздействие на динамику заработных плат», — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Рост расходов предпринимателей на оплату труда в сегменте малого бизнеса в России за 11 месяцев обусловлен в основном ростом расходов в сфере IT, который составил 18%. В Москве, в частности, расходы малого бизнеса на оплату труда в сегменте IT выросли на 20% год к году, в Санкт-Петербурге — на 26%, в Татарстане — на 28%, в Нижегородской области — на 30%. Средний размер зарплат IT-специалистов в малом бизнесе в России, согласно расчетам, составил в районе 58 тыс. руб. В остальных исследуемых отраслях расходы на фонд оплаты труда в январе-ноябре росли более низкими темпами либо снижались.

«Пандемия существенно ускорила цифровизацию как бизнес-моделей, так и бизнес-процессов, заставив даже традиционно офлайновые отрасли (например, общепит и фитнес) освоить дистанционные каналы оказания услуг потребителям. Очевидно, что без найма ИТ-специалистов или передачи ряда процессов на ИТ-аутсорсинг такая цифровизация не могла состояться. Малый и средний бизнес был вынужден еще интенсивнее включиться в гонку за ИТ-сотрудниками, создавая привлекательные условия, в том числе за счет роста зарплат», — сказал управляющий партнер инвестплатформы «Поток» Юрий Попов.