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Sberсloud представила виртуальное рабочее место в облаке, сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако

Облака

Sberсloud представила три облачные услуги: Workspace, GPU Accelerated Servers и Data Replication Service. Все новые продукты развернуты на платформе Sberсloud.Advanced.

Сервис Workspace предназначен для создания виртуальных рабочих мест в облаке. С его помощью можно быстро и с минимальными затратами развернуть новый офис, в том числе и распределенный. Дистанционно предоставлять и администрировать рабочие места, обеспечивать сотрудников всем необходимым ПО, а также поддерживать необходимый уровень информационной безопасности.

Пользователи Workspace получают доступ к виртуальным рабочим местам с помощью тонких или программных клиентов и могут работать на любых устройствах с единой гарантированной производительностью.

Cервис GPU Accelerated Servers позволяет пользователям получить виртуальные облачные серверы на базе мощных графических процессоров Nvidia Tesla V100 для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени таких, как задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизация научных и инженерных расчетов, 3D-анимация.

Услуга Data Replication Service предназначена для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако, а также синхронизации данных в режиме реального времени.

Генеральный директор Sberсloud Евгений Колбин сказал: «Я считаю, что Sberсloud.Advanced сейчас является одной из самых инновационных и зрелых облачных платформ на российском рынке. В ее состав уже входит более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов. Новые представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке. Мы постоянно анализируем потребности наших текущих и потенциальных клиентов и не только наращиваем инфраструктуру Sberсloud.Advanced, но также увеличиваем портфолио облачных сервисов. Уверен, что такое комплексное развитие и в дальнейшем обеспечит Sberсloud.Advanced лидерские позиции на российском рынке платформенных сервисов».

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