Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций

Городской программе поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» исполнился год. За это время ее выпускники привлекли свыше 140 миллионов рублей инвестиций, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия проходят в рамках тематических курсов — треков. Они посвящены, например, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам.

«Выпускниками первых треков “Московского акселератора” стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 миллионов рублей инвестиций. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже — за первый год мы получили две тысячи заявок на участие», — отметила Наталья Сергунина.

Создатели «Московского акселератора» — Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер. Проект реализуется при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Первый трек «Цифровые сервисы» завершился этой весной. Участие в нем приняли инновационные компании, работающие в сфере логистики, ретейла, недвижимости и образования. Выпускники реализовали 33 пилотных проекта. Один из стартапов разработал интегрированную систему для эффективного планирования грузового пространства и запустил пилотный проект с крупным ретейлером. Другой выпускник, школа цифрового творчества для детей, заключил контракты с операторами мобильной связи и ИТ-компаниями. Всего участники первого трека привлекли более 50 миллионов рублей инвестиций.

Второй трек программы — Biomedtech — объединил стартапы, работающие в сфере биомедицинских технологий. Его выпускники запустили более 30 пилотных проектов. Среди них диагностическая система для лор-обследований и комплекс, который помогает в принятии решений, связанных с дозированием лекарств. Выпускники трека смогли привлечь уже около 92 миллионов рублей инвестиций.

Этой осенью стартовало еще два трека. В партнерстве с Ассоциацией ФинТех и семью крупными банками было запущено направление Fintech. К нему присоединились 32 команды, работающие в сфере развития и оптимизации банковских и финансовых продуктов. Демодень трека состоится 17 декабря. Продолжается акселерационная программа Martech, посвященная инновациям в сфере маркетинга и рекламной индустрии. Ее демодень намечен на 25 декабря.

До 28 декабря идет прием заявок на участие в треке Buildtech для проектов в области строительных технологий.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, до конца года запланировано начало трека Engineeringtech (инженерные технологии), а также совместной программы «Московского акселератора» и отраслевого акселератора Госкорпорации «Росатом».

«В новом году количество тематических треков программы “Московский акселератор” будет расти», — добавил Алексей Фурсин.