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Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Городской программе поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» исполнился год. За это время ее выпускники привлекли свыше 140 миллионов рублей инвестиций, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия проходят в рамках тематических курсов — треков. Они посвящены, например, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам.

«Выпускниками первых треков “Московского акселератора” стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 миллионов рублей инвестиций. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже — за первый год мы получили две тысячи заявок на участие», — отметила Наталья Сергунина.

Создатели «Московского акселератора» — Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер. Проект реализуется при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Первый трек «Цифровые сервисы» завершился этой весной. Участие в нем приняли инновационные компании, работающие в сфере логистики, ретейла, недвижимости и образования. Выпускники реализовали 33 пилотных проекта. Один из стартапов разработал интегрированную систему для эффективного планирования грузового пространства и запустил пилотный проект с крупным ретейлером. Другой выпускник, школа цифрового творчества для детей, заключил контракты с операторами мобильной связи и ИТ-компаниями. Всего участники первого трека привлекли более 50 миллионов рублей инвестиций.

Второй трек программы — Biomedtech — объединил стартапы, работающие в сфере биомедицинских технологий. Его выпускники запустили более 30 пилотных проектов. Среди них диагностическая система для лор-обследований и комплекс, который помогает в принятии решений, связанных с дозированием лекарств. Выпускники трека смогли привлечь уже около 92 миллионов рублей инвестиций.

Этой осенью стартовало еще два трека. В партнерстве с Ассоциацией ФинТех и семью крупными банками было запущено направление Fintech. К нему присоединились 32 команды, работающие в сфере развития и оптимизации банковских и финансовых продуктов. Демодень трека состоится 17 декабря. Продолжается акселерационная программа Martech, посвященная инновациям в сфере маркетинга и рекламной индустрии. Ее демодень намечен на 25 декабря.

До 28 декабря идет прием заявок на участие в треке Buildtech для проектов в области строительных технологий.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, до конца года запланировано начало трека Engineeringtech (инженерные технологии), а также совместной программы «Московского акселератора» и отраслевого акселератора Госкорпорации «Росатом».

«В новом году количество тематических треков программы “Московский акселератор” будет расти», — добавил Алексей Фурсин.

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