Navicon автоматизирует складские процессы клиентов с помощью решений Tasklet Factory

Системный интегратор Navicon заключил соглашение о партнерстве с разработчиком Tasklet Factory. Сейчас клиенты компании могут работать удаленно и при этом продуктивно с ERP-решениями от Microsoft с помощью Mobile WMS. Приложение автоматизирует большинство рабочих процессов на складе, от приема продукции до транспортировки, и способствует минимизации ошибок и ускорению складской обработки заказа.

Tasklet Factory – это датская компания, которая более 10 лет занимается разработкой мобильных приложений для управления складами и их интеграцией с Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (ранее Dynamics AX), а также Microsoft Dynamics 365 Business Central (ранее Dynamics NAV). Благодаря международной сети партнеров Microsoft продукты Tasklet Factory используются в более чем 35 странах мира компаниями из разных отраслей, включая логистику, оптовую и розничную торговлю, производство, здравоохранение.

В рамках партнерства с Tasklet Factory компания Navicon будет внедрять в российских компаниях решение Mobile WMS. Оно доступно на русском языке и быстро устанавливается на мобильный телефон или планшет. При его создании специалисты Tasklet Factory сделали упор на интуитивный и понятный интерфейс, поэтому пользователям не нужно выделять много времени на обучение. Mobile WMS поддерживает интеграцию со всеми версиями Microsoft Dynamics 365 FO/AX и BC/NAV. С решением можно работать как в онлайн-режиме, так и в офлайн-, если нет подключения к сети Wi-Fi.

Использование Mobile WMS поможет бизнесу повысить эффективность работы сотрудников и руководителей склада за счет автоматизации следующих процессов: получение товаров и материалов и их размещение по местам хранения; получение информации о месте хранения товара на складе; перемещение товаров и материалов между местами хранения; подбор товаров для отгрузки или производства; доставка товаров и материалов.

Mobile WMS может взаимодействовать со всеми описанными функциональными возможностями стандартных версий Microsoft Dynamics 365 FO/AX и BC/NAV. При этом решение отличает возможность гибкой и быстрой доработки, если это требуется клиенту. Mobile WMS напрямую интегрируется с ERP-решением, может быть развернуто в течение двух дней и, таким образом, не требует комплексной разработки.

«Благодаря системе управления складом компания может значительно повысить эффективность работы складского комплекса и исключить работу с документами. Также сокращаются длительность складской обработки заказа и время, затрачиваемое на инвентаризацию, уменьшается количество ошибок при отгрузках, повышаются производительность и скорость работы сотрудников. Таких решений, как у Tasklet Factory – полностью подходящих для работы с ERP-системами Microsoft – на рынке немного, поэтому мы очень рады новому сотрудничеству», – сказал Дмитрий Пожилов, руководитель проектов поддержки в компании Navicon.