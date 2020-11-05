МТС запустила дистанционное подключение eSIM

МТС сообщила о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию технологии eSIM в России. Виртуальные SIM-карты доступны для подключения абонентам во всех регионах присутствия МТС.

МТС сделала доступным дистанционное подключение eSIM без посещения салонов связи и курьерской доставки. Приобрести электронный тариф можно онлайн на странице mts.ru/esim. Процесс покупки и активации на смартфоне, поддерживающем эту технологию, занимает несколько минут. На сайте необходимо выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Для пользователей, которые не могут самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, доступна возможность покупки eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах М.Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. Точную информацию о наличии eSIM в салонах связи можно получить в контактном центре МТС.

МТС реализует поддержку eSIM в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства России. В рамках первого этапа внедрения технологии в связи с технологическими особенностями количество eSIM может быть ограничено.