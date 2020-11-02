В России разработано мобильное решение для автоматизации продаж топлива корпоративному транспорту

В России предприниматели, имеющие корпоративный транспорт, смогут оплачивать топливо для автопарка со своего смартфона через мобильное приложение и привязанную к нему бизнес карту, выпущенную к банковскому счету организации. Сервис «Benzuber для Бизнеса», СфераБанк (входящий в финансовую группу БКС) и компания Visa создали совместный digital продукт для малого и среднего бизнеса, позволяющий экономить на топливе за счет сокращения банковских транзакций и количества карт и счетов, которые ранее необходимо было вести для каждого автомобиля. Внедренное решение позволяет кратно сократить бухгалтерский документооборот, связанный с отчетностью, вычислением НДС и прочими трудоемкими операциями, требующими применения ручного труда. На этапе запуска для популяризации нового решения при оплате корпоративного топлива картой Visa БКС Сфера через мобильное приложение будет предоставляться скидка 7%.

Мобильное решение позволяет заправлять транспорт компании без комиссий через мобильное приложение и без топливных карт. Водителям, по подсчетам разработчиков, удастся сэкономить до 4 часов в месяц на заправке, так как топливораздаточная колонка на АЗС включается через приложение, без участия оператора АЗС. Контроль расходов на топливо происходит в режиме реального времени в личном кабинете платформы «Benzuber для Бизнеса», которым управляет бухгалтер или руководитель предприятия, владеющего транспортом. Мобильное решение дает возможность установки топливных лимитов на каждого водителя. Сервис позволяет отправлять отчетные документы (УПД) по электронному документообороту прямо в бухгалтерскую программу предприятия. К сервису подключены уже более 5000 АЗС по всей стране.

Ранее именно бумажная волокита становилась причиной консервации отрасли оплаты корпоративного бензина. В прошлом организации предпочитали покупать топливные карты, принимать от водителей чеки, следить за их подлинностью и совершать множество операций, чтобы совершить элементарную вещь – заправить за счет организации автомобиль и не нарушить закон.

«С появлением нового продукта для оплаты корпоративного топлива все платежи проходят в режиме онлайн, и бухгалтерия любого предприятия, имеющего на балансе автомобиль, моментально отслеживает все операции, а в конце отчетного периода получает счет-фактуру и накладную с выделенным НДС. Кроме того оплата топлива осуществляется тремя вариантами:прямым перечислением аванса, пополнением аванса банковской картой без предоплаты, прямым дебетом банковского счета предприятия через бизнес-карты», – отметил создатель сервиса Benzuber Артем Скворцов.