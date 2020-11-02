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Мобильный почтовый офис: как получить традиционные услуги не выходя из дома

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Получить посылку, оформить подписку или отправить заказное письмо жители Москвы и Подмосковья теперь могут не выходя из дома. Большая часть традиционных почтовых услуг оцифрованы и доступны на сайте «Почты России» и в мобильном приложении.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет значительно уменьшить нахождение в почтовом отделении. Все сервисы удобны и просты в установке.

Одной из самых популярных услуг во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки является курьерская доставка. В месяц в среднем курьеры «Почты России» доставляют в Москве и области более 270 тыс. отправлений. Для сравнения, в прошлом году за этот же период услугой пользовались почти в два раза меньше. Для оформления услуги необходимо заполнить свои данные в специальном разделе на сайте или в приложении: свое имя и контактные данные, адрес места назначения, дату и время ожидания курьера. После нажимаете кнопку «Вызов курьера».

Все большую популярность приобретает возможность предварительно записаться в почтовые отделения. Она действует уже в 130 отделениях почты в Москве и в 50 отделениях в Подмосковье. Оформить ее могут клиенты, чье пребывание в почтовом офисе нельзя отложить. Назначить посещение отделения, а также перенести или отменить его можно не менее чем за час до прихода в том же мобильном приложении.

Еще один рекорд 2020 г. – онлайн-подписка. Клиенты начали в три раза больше выписывать газет и журналов через мобильное приложение или при помощи сайта. Причем не только для себя и своих близких, но и в качестве благотворительной акции для социальных учреждений. Всего с начала 2020 г. в Москве и области было оформлено более 22 тыс. экземпляров периодических изданий.

Наиболее важной услугой «на удаленке» является оплата услуг через мобильные почтово-кассовые терминалы. Через них можно оплатить коммунальные платежи, налоги, штрафы. Всего за период самоизоляции в Московском регионе дистанционно при помощи терминалов было оплачено более 363 тыс. счетов.



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