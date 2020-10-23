Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту

Eset выяснила, что думают российские пользователи о конфиденциальности в интернете. В разных регионах к вопросам приватности относятся по-своему. Больше всего противников идентификации личности при входе в интернет в Санкт-Петербурге – 78% опрошенных, меньше всего в Москве (60%) и Казани (57%). Самыми лояльными к ужесточению мер по идентификации пользователей оказались женщины 1970-х годов рождения.

В исследовании об актуальности защиты личных данных в интернете приняли участие активные пользователи 20-45 лет, которые заходят в Сеть три и более раз в неделю. Большинство негативно оценивает предоставление личных паспортных данных для входа в интернет – такую точку зрения высказали почти 70% опрошенных. При этом каждый десятый выступает за полную идентификацию личности при пользовании интернетом. Примерно 20% участников опроса нейтрально относятся к вопросам приватности в цифровом пространстве.

Больше всего противников раскрытия паспортных данных в Санкт-Петербурге. 78% респондентов заявили о праве на приватность при входе в интернет. Только 8% участников опроса из Петербурга придерживаются противоположной точки зрения и считают предоставление персонифицированных данных при пользовании интернетом нормальным.

Еще меньше сторонников раскрытия личности в цифровом пространстве оказалось в Хабаровске – 7%. При этом беспокоящихся о нарушении приватности там 67%.

В Казани наибольший показатель сторонников контролируемого входа в интернет – 20% при 57% противников передачи паспортных данных.

В Москве 60% респондентов не хотят передавать личные данные для просмотра интернета, 10% – за верификацию, 30% заняли нейтральную позицию.

Участниками исследования стали жители еще двух крупных городов на Урале и в Сибири. В Екатеринбурге 73% респондентов высказались против, 10% – за. В Новосибирске 67% пользователей интернета обеспокоены приватностью, а 13% готовы сообщить свои паспортные данные для входа в сеть.

Среди причин, по которым люди не хотят предъявлять паспорт для входа в интернет, респонденты отметили нарушение права на приватность и возможность утечки личных данных.

Сторонники регистрации каждого пользователя ссылались на возможность безопасно просматривать контент в интернете и борьбу с анонимными киберпреступниками. По итогам опроса выяснилось, что преимущественно женщины в возрасте 41-45 лет ставят безопасность выше приватности.

Занявшие нейтральную позицию заявляли о необходимости баланса между личным комфортом, безопасностью данных и защитой гражданских прав.