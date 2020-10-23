Acer представила ИИ-переводчик для платформы Planet9

Acer представила SigridWave — внутриигровой переводчик на базе искусственного интеллекта (ИИ) для Planet9, киберспортивной платформы нового поколения. SigridWave был специально создан для обработки игровой терминологии и пользовательского жаргона. Acer также анонсировала ряд обновлений для платформы, нацеленных на работу с киберспортивными состязаниями, включая возможность создавать клубы для команд и брендов, и собственную инфраструктуру для проведения турниров.

Planet9 — это открытая платформа, которая дает обычным игрокам и киберспортсменам инструменты, необходимые для повышения их квалификации, помогает принять участие в соревнованиях, получить объективное представление о своих успехах и находить единомышленников. Поскольку киберспорт не существовал бы без зрителей, Planet9 также стремится предоставить командам и брендам возможности для развития сообществ, организации турниров и взаимодействия с фанатами.

Planet9 — киберспортивная платформа и социальная сеть нового поколения, целью которой является создание открытого сообщества для опытных и начинающих игроков, желающих улучшить свои навыки и приблизиться к профессиональному статусу. Платформа помогает игрокам общаться с другими пользователями в рамках киберспортивных команд и социальных клубов; улучшить свои навыки благодаря обучению и подробной аналитике их результатов в виде статистики; попробовать себя в киберспорте, принимая участие в рейтинговых и учебных матчах и чемпионатах. Уже к концу 2020 г. или в начале 2021 г. в Planet9 появится поддержка внутриигрового оверлея для League of Legends, а в будущем планируется расширить ее для других соревновательных игр.

SigridWave — это внутриигровой переводчик на базе искусственного интеллекта, который использует технологии глубокого обучения, чтобы преодолеть языковые барьеры между пользователями по всему миру и упростить их общение. Переводчик встроен в платформу Planet9 для ПК и загружается прямо в игровом лобби, после чего функционирует как настраиваемый внутриигровой оверлей. В игре SigridWave использует технологию автоматического распознавания речи (ASR), чтобы выявлять реплики пользователей и преобразовывать их в строки текста. Затем этот текст обрабатывается с помощью технологии нейронного машинного перевода (NMT), которая на сегодняшний день обучена более чем 10 млн двуязычных пар выражений, что позволяет ИИ понимать терминологию, связанную с конкретными играми (например, ADS или «кемпинг»).

Контекст — серьезное препятствие для машинного перевода: многие слова несут более одного возможного значения, и ИИ с трудом определяет, какой перевод лучше подходит для данной ситуации, если он не может обработать ее контекст. ИИ SigridWave был разработан специально для игр, и для его обучения использовалось около 1 тыс. часов игрового общения (голос + стенограммы), что позволяет программе более точно понимать смысл сообщений и адекватно переводить их для пользователей.

В IV квартале 2020 г. SigridWave будет запущена в виде закрытой бета-версии. В это время пользователям популярных шутеров от первого лица станет доступен двусторонний перевод для английского и севернокитайского в ряде крупных FPS-игр, таких как Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Planet9 — это изначально социальная платформа, которая помогает игрокам общаться с другими пользователями с аналогичными интересами и уровнем навыков. Игроки смогут создать собственную команду и зарегистрировать ее на платформе или присоединиться к уже существующей. Planet9 также помогает находить потенциальных участников команд по различным критериям, включая название игры, пользовательский рейтинг, регион и язык. После создания команды на платформе появится ее закрытая страница, которая станет домашним «командным центром» для всех участников. Помимо ведения учета результатов матчей и статистики для последующего просмотра и обсуждения, этот хаб поддерживает целый ряд функций, которые помогут упорядочить деятельность команды: форум для обсуждений и опросов, групповой календарь для планирования рейтинговых игр, вкладку для отслеживания финансирования и раздел с базовой статистикой по всем участникам.

Многие пользователи играют в игры не только для развлечения, но и ради их сообществ. Функция Planet9 Club поможет таким игрокам стать ближе к киберспортивным группам, которые им нравятся. И это касается как серьезных команд с мировым именем, так и местных организаций, например, университетских киберспортивных команд. Клубы состоят из двух частей: общедоступной домашней страницы для подписчиков и закрытой — для членов. Домашняя страница — это место для публикации контента (сообщений, опросов, видео и т.д.) для взаимодействия с сообществом, а закрытая часть клуба станет местом, где внутренний круг участников команды сможет расслабиться и обсудить связанные с его деятельностью вопросы.

Компании, инфлюенсеры и знаменитости также могут открыть свой клуб на Planet9, создав новую уникальную точку соприкосновения между брендами и игроками. Независимо от того, профессиональный он или любительский, каждому клубу будет предоставлен доступ к различным инструментам для проведения турниров с целью развития новых игровых сообществ.

Planet9 недавно заключила партнерское соглашение с Dixons, чтобы представить платформу в магазинах сети Currys PC World и развивать киберспорт в Великобритании и Ирландии. В рамках соглашения будут созданы киберспортивные арены, которые позволят игрокам почувствовать, каково это — находиться в гуще игровых событий, тренироваться вместе с товарищами по команде и учиться у профессиональных тренеров. Такие внутренние арены в течение 2021 г/ появятся в 30 магазинах сети. Каждый из магазинов откроет свой собственный клуб на базе Planet9 для развития местного сообщества игроков, а также для проведения турниров, чтобы у пользователей появилась собственная платформа для демонстрации игровых талантов.

Ник Хейден, руководитель отдела игр в Currys PC World, сказал: «Мы очень рады работать с Acer, чтобы запустить наши арены в магазине с Planet9. Команды в 30 магазинах действительно с нетерпением ждут встречи с клиентами в 2021 г., чтобы играть за клуб своих магазинов и участвовать в проведении турниров. Это только начало нашего следующего большого шага в массовый киберспорт, и мы надеемся в будущем развернуть более захватывающие инициативы, такие как Planet9».

Платформа Planet9 включает в себя инфраструктуру, призванную максимально упростить процесс организации и проведения киберспортивных мероприятий. Удобный пользовательский интерфейс поможет подготовить успешный турнир даже тем, у кого нет опыта в этой области. Турниры легко настраиваются, в них предусмотрен ряд предустановленных групп и режимов конфиденциальности, а также возможности для спонсорского брендинга и выбора клубных наград. В день непосредственного чемпионата универсальная консоль Bracket Master упрощает взаимодействие судей и организаторов, настройку матчей, их трансляцию для аудитории и другие функции.