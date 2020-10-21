Accenture: цифровизация стала «вакциной» для китайского бизнеса в пандемию

Accenture провела исследование среди китайских компаний и выяснила, что только те из них, кто осуществил цифровую трансформацию, смогли устоять и сохранить конкурентоспособность в период постпандемии.

Исследование «China Digital Transformation Index» Accenture проводит третий год подряд совместно с командой CICS-CERT (China Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team). Авторы исследования опирались на методологию для оценки роста и прогресса компаний из разных индустрий на основе 52 показателей.

В исследовании проанализирован опыт около 400 китайских компаний из девяти отраслей экономики: производство компонентов для электроники, выпуск высокотехнологичных устройств и оборудования, автомобилестроение и машиностроение, медико-биологические науки, потребительские товары, логистика и авиаперевозки, розничная торговля, химическая промышленность и металлургия.

Исследование продемонстрировало, что только 11% респондентов удалось успешно осуществить цифровые преобразования и достичь лучших результатов в операционной деятельности и внедрении инноваций.

Согласно исследованию, большинство китайских компаний все еще отстают по уровню цифровой зрелости, хотя некоторые из них смогли вовремя отреагировать на кризис. Одна из главных проблем – отсутствие цифровой совместимости между производством, эксплуатацией и управлением.

Большинство китайских компаний начали применять цифровые инструменты и подходы – например, дистанционную работу и онлайн-каналы взаимодействия. Однако всего 39% компаний полноценно развернули облачные сервисы, и лишь 22% используют анализ данных в режиме реального времени для оптимизации производства.

«Во время кризиса «цифровые лидеры» продемонстрировали стойкость и способность продолжать внедрение инноваций. Однако большинству китайских компаний по-прежнему угрожает не только неопределенность на рынке, но и цифровая незрелость, - сказал Вэй Чжу (Wei Zhu), председатель правления Accenture Greater China и член правления Accenture. - Этим компаниям следует ускорить цифровые преобразования для последовательного и непрерывного улучшения общих показателей».

Исследование также выявило, что компании-лидеры быстрее выходят из кризиса и способны достичь более высоких финансовых результатов. Внедрение цифровых решений в различные сферы позволило достичь высокой степени интеграции, что ускорило возможность реагирования на внешние факторы.

63% компаний-лидеров вернулись к докризисному уровню производительности в течение трех месяцев после выхода из карантина. Аналогичного показателя добились лишь 47% остального бизнеса. 74% лидеров ожидают роста выручки в 2020 году, и только 49% всех остальных.

Многие из опрошенных компаний планируют более прагматично подходить к цифровым преобразованиям. 85% респондентов заявили, что хотели бы получить ощутимые результаты в течение 12 месяцев после инвестирования в цифровую трансформацию.

Авторы исследования рекомендуют бизнесу шесть шагов, которые позволят обеспечить более активное посткризисное восстановления экономики:

Используйте все доступные данные. Анализ данных в режиме реального времени позволяет принимать взвешенные решения и проактивно реагировать на изменяющиеся показатели.

Активизируйте омниканальную стратегию. Акцентируйте внимание на изменении пользовательского поведения в новой реальности, адаптируйте омниканальный подход для более тесного взаимодействия с клиентами.

Обеспечьте устойчивость цифровых цепочек поставок. Используйте подходы управления на основе данных для построения экосистемы и развития партнерских отношений, создания систем раннего оповещения, повышения гибкости работы – от закупки до производства.

Используйте облачные технологии для гибкости ИТ ландшафтов, что позволит высвободить пространство для инноваций и обеспечить безопасность, создаст возможность быстрой адаптации под требования бизнеса.

Формируйте культуру организации, адаптирующуюся под изменения. Практикуйте инновационный подход к работе, вовлекайте сотрудников в процессы управления.

Развивайте гибкие инновационные возможности. Стремитесь к прагматичному подходу к инновациям, например, за счет более быстрого выпуска обновлений и доработки портфеля продуктов.

По словам Марии Григорьевой, управляющего директора Accenture Technology в России, в период постпандемии в России в выигрышном положении оказались те компании, которые смогли обеспечить переход на удаленную работу сотрудников, а это предполагает не только наличие компьютеров, но и средств организации связи, а также обеспечение информационной безопасности.

«В связи со смещением «нагрузки на связь» из офисов в дома, только облачные технологии позволили обеспечить гибкость перераспределения мощностей. Компании, управляющие процессами на основе внутренних и внешних данных, смогли быстрее обеспечить адаптацию. Компании, интегрированные в цифровые платформы, смогли быстрее перестроиться для доставки товаров до покупателя», - сказала Мария Григорьева.

По ее словам, не всем изменения дались легко, поэтому многие за последние полгода уделяют повышенное внимание перестройке культуры организации и адаптации, становясь менее бюрократизированными, давая волю инновационным предложениям по трансформации компании, чтобы устоять и иметь возможности выхода из кризиса с меньшими потерями.

«Кризис – отличная возможность посмотреть на себя со стороны, отбросить ненужное, поработать над иммунитетом для выживания. Безусловно, требуется большая работа с данными из разных источников. Необходима быстрая реакция на изменения на рынке – будь то новые распоряжения о карантине, ограничения, нормы, которые меняют привычки и поведение покупателей, вплоть до изменения курсов, - отметила Мария Григорьева. - Пандемия привела в упадок многие звенья огромной цепи снабжения и продаж. Необходимо пересмотреть логистические сети, построить заново подход к формированию и формату предоставления товаров и услуг. В выигрыше будут те, кто сумеет «восстановить» вокруг себя цепочки, пересмотреть подход к данным, развить инновационные навыки и научить им компанию».