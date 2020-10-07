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В России начались продажи Nokia 2.4. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявила о начале продаж в России Nokia 2.4 в сером цвете.

Яркий экран HD+ диагональю 6,5” с соотношением сторон 20:9 и вырезом для селфи-камеры подходит для решения любых задач.

Редактор режима «Портрет» позволяет менять эффекты размытия фона и точку фокусировки в любой момент — даже на готовых фотографиях. При съемке в режиме «Ночь» получаются фотографии с хорошей детализацией за счет объединения нескольких кадров в один, улучшенного шумоподавления и настроек экспозиции.

Nokia 2.4 работает до двух дней на одном заряде благодаря аккумулятору 4500 мАч и функции Адаптивной батареи под управлением технологий ИИ, отвечающей за приоритезацию часто используемых приложений. Датчик отпечатка пальца и технологии распознавания лица отвечают за надежную защиту смартфона — данные доступны только владельцу.

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Nokia 2.4 — прочный смартфон в корпусе из поликарбоната. Смартфон выполнен в скандинавском дизайне и имеет нескользкое 3D-покрытие корпуса с тиснением. Смартфон получит обновление до Android 11 и Android 12. Будут доступны обновления операционной системы в течение двух лет и три года — обновления для системы безопасности.

Смартфон доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров по ориентировочной розничной цене 9 990 рублей за модель 2/32 ГБ и 10 990 рублей за модель 3/64 ГБ. В интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru действует акция – чехол Clear Case и наушники Nokia WH-301 в подарок.



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