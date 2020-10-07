OCS начала поставлять российские операционные системы «Альт»

OCS, российский проектный дистрибьютор объявил о начале поставок программных решений компании «Базальт СПО» – российских операционных систем. Ассортимент продуктов под брендом «Альт» включает ОС для рабочих станций и серверов, в том числе дистрибутивы, сертифицированные ФСТЭК, а также образовательные лицензии и сервер виртуализации. Все решения внесены в Единый реестр российского ПО.

В разработке дистрибутивов «Базальт СПО» использует собственные инструменты и технологии. Так, в основе программных решений лежит принадлежащий компании репозиторий «Сизиф», включающий почти 20 тыс. пакетов. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире банков пакетов свободных программ. На основе этого репозитория формируется программная платформа, которая позже становится базой очередного поколения дистрибутивов «Альт».

Операционные системы «Альт» спроектированы с учетом взаимной интеграции. Это позволяет строить информационные системы любого масштаба и обеспечивать работу в гетерогенных сетях. Дистрибутивы имеют широчайший набор сертификатов совместимости с программными продуктами сторонних разработчиков, включая офисные пакеты, решения для виртуализации, СУБД, системы ЭДО, ИБ-продукты, решения для управления процессами. ПО «Альт» также протестировано на совместимость с широким рядом аппаратного оборудования как российского, так и иностранного производства.

Программные решения «Базальт СПО» имеют встроенные функции обеспечения безопасности, в том числе средства изоляции приложений, чувствительных к сетевым атакам, а также уникальный механизм управления фиксированными состояниями ключевых объектов безопасности. В целях снижения ИБ-рисков система по умолчанию применяет настройки, включающие превентивные меры защиты. В случае обнаружения уязвимостей дистрибутив претерпевает оперативное обновление.

В качестве поддержки и развития канальных и клиентских компетенций «Базальт СПО» предлагает большое количество различных обучающих программ, курсов и семинаров. Необходимые консультации также проводят специалисты OCS из департамента информационной безопасности и программного обеспечения.