Microsoft к 2030 году будет восполнять пресной воды больше, чем потребляет

Microsoft официально объявила о своих намерениях сократить потребление пресной воды и восполнять запасы в регионах своего присутствия, где существует ее дефицит. Таким образом, к 2030 г. компания глобально будет восполнять больше воды, чем потребляет.

Комплексная инициатива по защите мировых запасов воды включает следующие элементы:

Восполнять больше, чем потреблять. К 2030 г. компания планирует восполнять запасы воды в иссякающих водоемах в объемах, превышающих свое общее потребление. В частности, она сфокусируется на около 40 таких водоемах, находящихся в зоне высокого риска. К таким водоемам относятся те, где уровень изъятия воды на 40% выше возможного восстановления ресурсов. Чтобы восстановить запасы воды, компания предпримет ряд мер. Компания разместит в своем новом кампусе в Кремниевой Долине, который откроется до конца года, систему по сбору дождевой воды и установку по переработке мусора, чтобы получать всю воду непитьевого назначения в пределах территории. В штаб-квартире компании планируется переиспользовать дождевую воду, что потенциально позволит экономить до 22 млн литров воды ежегодно. Также Microsoft протестирует в своем дата-центре в штате Аризона, который будет открыт в 2021 г., систему адиабатического охлаждения, при котором вместо воды используется воздух. Важной глобальной проблемой также является дефицит чистой питьевой воды в некоторых регионах. Чтобы содействовать решению этой проблемы, мы сотрудничаем с рядом общественных организаций, к примеру, Water.org.

Цифровизация данных. Компания будет использовать технологии, чтобы идентифицировать регионы, наиболее нуждающиеся в восполнении водных ресурсов, а также чтобы оптимизировать объемы восполнения. Microsoft поддержит ряд проектов в рамках грантовой программы AI for Earth.

Новая инвестиция в рамках фонда климатических инноваций. Компания инвестирует $10 млн в фонд Emerald Technology Ventures, который, в свою очередь, будет поддерживать инновационные проекты в сфере технологий для сохранения воды.

Поддержка клиентов. Microsoft создает решения, чтобы помочь заказчикам лучше понимать риски, относящиеся к изменению климата, использовать данные, чтобы сократить собственное потребление, а также повысить качество воды. Технологии искусственного интеллекта и интернета вещей играют ключевую роль в этих процессах.

Вовлечение сотрудников. Microsoft будет приглашать сотрудников к участию в волонтерских инициативах, связанных с проектами, в которые компания будет инвестировать.

Сохранение мирового океана. Компания присоединяется к Центру четвертой промышленной революции в рамках Всемирного экономического форума. В частности, в рамках него Microsoft будет работать над созданием Ocean Data Platform – платформы с открытым кодом, которая предоставит специалистам в области данных (data scientists), разработчикам приложений и специалистам по пространственному планированию доступ к данным, необходимым для создания решений по охране сохранности мирового океана.

Анонс в сфере сохранения воды стал четвертым важнейшим анонсом в этом году в рамках глобальной экологической инициативы компании. Ранее, в январе 2020 г., Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 г. В апреле компания представила «Планетарный компьютер» – глобальную открытую платформу для сохранения биоразнообразия Земли, а в августе – заявила о переходе к нулевому уровню отходов к 2030 г.