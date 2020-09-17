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Philips пополнила портфолио мониторов линейкой E для игр на ПК. Цены. Фото

Техника

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила E Line — новую серию игровых мониторов, предназначенных для молодых пользователей, которые выбирают функциональность, хороший дизайн и высокую производительность для учёбы, работы и игр.

Учитывая постоянный впечатляющий рост индустрии видеоигр, Philips не могла оставить без внимания потребность в продуктах, в которых современный дизайн сочетается со всеми основными функциями. Новая линейка создана, чтобы обеспечить максимально цельный и интересный опыт, а её дизайн сочетается с любым интерьером, благодаря чему устройство быстро станет частью повседневной жизни.

«Выход в сегмент компьютерных игр побудил нас разработать уникальное премиальное предложение, которое покорит потребителей не только качеством и характеристиками, но также дизайном, и концепцией, — отметил Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе AOC International Europe и MMD Monitors & Displays. — Это важный для нас шаг, цель которого — удовлетворить запросы потребителей. Молодым людям нужен один продукт для всех задач, от учёбы до просмотра фильмов и игр, и чтобы при этом он вписывался в бюджет. В то же время аудитория миллениалов больше ориентирована на дизайн и инновационные функции. Мы запускаем новую линейку, которая соответствует обоим запросам».

Первыми представителями новой линейки E станут монитор Philips 242E1GAJ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и монитор Philips 272E1GAJ (27 дюймов/68,6 см).

Мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ оснащены дисплеем Full HD с соотношением сторон 16:9, который обеспечивает детализированное изображение, и жидкокристаллической VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°. Конструкция монитора подчинена визуальному восприятию: отсутствие рамок с трёх сторон зрительно увеличивает экран. Всё это вместе гарантирует прекрасное отображение как стандартных офисных, так и требовательных графических приложений, а также веб-страниц, фотографий, фильмов, игр. Для ещё большего эффекта новые мониторы с диагональю 24 и 27 дюймов оснастили парой встроенных высококачественных стереодинамиков.

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Новый игровой монитор Philips 242E1GAJ

Линейка E работает безупречно благодаря частоте обновления 144 Гц, которая перерисовывает изображение на экране до 144 раз в секунду. Это в 2,4 раза быстрее, чем стандартный дисплей. Такая быстрая реакция имеет решающее значение в соревновательных играх: на экране отображается абсолютно вся визуальная информация, а соперники движутся плавно, что упрощает процесс наведения. Более того, короткое время отклика MPRT (время отклика движущегося изображения) в 1 мс не позволяет изображению размываться и смазываться, а движение выглядит более чётко и точно. Монитор Philips 242E1GAJ оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает отсутствие рывков в игровом процессе.

Чтобы ещё сильнее улучшить пользовательский опыт, новые игровые мониторы Philips оснащены легко доступным экранным меню, с настройками специально для геймеров. Это позволяет получать наилучшие впечатления от любых игр, к которым монитор адаптируется самостоятельно.

Игровые мониторы серии E оснащены технологией UltraWide Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов для яркости изображения. Таким образом изображение становится более живым. Благодаря технологии SmartContrast, которая анализирует отображаемую картинку, монитор автоматически настраивает цвета и регулирует яркость подсветки. Линейка E также оснащена технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue для удобства в работе.

Мониторы Philips 242E1GAJ и 272E1GAJ появятся в магазинах в середине октября. Ориентировочная розничная цена двух моделей составит 15881 и 19430 руб. соответственно.

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