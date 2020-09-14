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SberCloud на конференции CNews продемонстрирует интеграцию облачных сервисов через API на примере задачи машинного обучения

Облака

Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами компании SberCloud Петр Предтеченский выступит на конференции CNews «Рынок облачных услуг: новый рост, новые драйверы» 17 сентября 2020 года.

Участники конференции обсудят, как коронавирус повлиял на рост потребления облачных услуг в России и мире, почему в выигрыше оказались те компании и предприятия, кто успел перенести свою инфраструктуру в облако. Ситуация с COVID19 наглядно продемонстрировала, что масштабируемость облака – реально важный аспект ИТ-инфраструктуры компании, от которой зависит ее основной бизнес. На мероприятии будет рассмотрено, как изменился рынок облаков, на какие сегменты рынка пандемия оказала наибольшее влияние, а какие сервисы будут востребованы в будущем.

Петр Предтеченский расскажет о возможностях и преимуществах публичного облака SberCloud.Advanced. Используя его, пользователи могут автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями, разворачивать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, всего пользователям доступны 40 облачных сервисов платформы.

В ходе конференции руководитель направления по работе с корпоративными клиентами SberCloud также перечислит ключевые особенности суперкомпьютера «Кристофари» – самого мощного в России и 35-го в актуальном мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500. Архитектура и вычислительные мощности «Кристофари» позволяют в рекордные сроки решать задачи обучения программных моделей, основанных на сложных нейронных сетях.

Петр Предтеченский продемонстрирует интеграцию сервисов SberCloud.Advanced и суперкомпьютера «Кристофари» через Application Programming Interface (API) – интерфейс программирования приложений. В рамках демонстрации будет показано создание модели машинного обучения и вывод ее в коммерческое использование через API. Затем в созданную модель будут отправляться новые данные через сервисы SberCloud.Advanced.

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