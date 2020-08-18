IDC: результаты II квартала 2020 г. на российском рынке смартфонов

По данным исследования IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, во II квартале 2020 г. в Россию было поставлено 6,48 млн смартфонов на общую сумму $1,27 млрд (в розничных ценах без НДС). Несмотря на ряд ограничительных мер в ритейле, связанных с вспышкой коронавируса во II квартале 2020 г., российский рынок смартфонов в целом устоял, сократившись лишь на 11,5% в штучном выражении по сравнению с аналогичным кварталом 2019 г.

«Розничные магазины электроники во многих регионах были закрыты, поэтому потребители стали покупать онлайн», – отметила Ольга Бабинина, старший аналитик IDC.

В денежном выражении рынок сократился существеннее – на 22,4% по сравнению с II кварталом 2019 г., поскольку потребительский спрос сместился в сторону более дешевых моделей. Наибольшая доля в штучном выражении пришлась на ценовую категорию от $150 до $200, год назад ее занимала категория от $200 до $300. Множество недорогих моделей смартфонов сегодня оснащается большим экраном, но наибольший рост показали смартфоны с диагональю экрана свыше 6,5 дюйма.

Средняя цена на Android-смартфон составила $155 (без НДС), снизившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Пять ведущих брендов заняли более 90% рынка смартфонов, причем каждый второй смартфон поставлялся под китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi.

Доля Honor неcколько снизилась, в результате чего Samsung стал лидером рынка, а Galaxy A51 – самой продаваемой моделью на базе Android второй квартал подряд.

На уровне вендоров Huawei по совокупной доле ее брендов Huawei и Honor сохранила первенство на рынке. На третьем месте расположилась Xiaomi, показавшая хорошие результаты во II квартале 2020 г. благодаря широкому присутствию в онлайн-канале и активной маркетинговой поддержке. На долю остальных Android-производителей осталось 17,7% рынка.

Apple вернула себе первое место по выручке, потерянное в начале 2020 г., и представила новую версию iPhone SE (2020) как самую недорогую модель в своем продуктовом портфеле.

Говоря о перспективах III квартала 2020 г., Саймон Бейкер, директор программы IDC EMEA, отметил: «На данный момент на рынке большое количество предложений смартфонов, и сейчас хорошее время для покупки телефона в России. Таким образом, мы ожидаем, что в III квартале 2020 г. рынок останется достаточно оживленным. Однако экономическое воздействие кризиса рано или поздно скажется сильнее, а возобновление ограничений из-за второй волны пандемии может ослабить рынок в ближайшие месяцы».