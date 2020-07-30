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Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть

ПО Софт Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Оператор связи Tele2 подвел итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 г. Сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, Ленинградской области и Урала.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.. Наибольший прирост зафиксирован в регионах центральной России – 85% и в Черноземье – 81%. В Москве количество пользователей сервиса увеличилось на 43% по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса. Московские абоненты оператора составляют 23% клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала с долей в 11% пользователей приложения. На третьей строчке списка оказались Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, где проживает примерно 10% клиентов «Мой Tele2».

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» примерно 86% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 25%, 21% и 18% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 12%. При этом в Москве доли устройств Apple, Samsung и Huawei равны – 21%.



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