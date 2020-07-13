«Сбер Бизнесбот» помогает снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний

Сбербанк разработал чат-бот-платформу для юридических лиц. Облачный сервис «Сбер Бизнесбот» позволяет компаниями снижать расходы и потери клиентов за счет быстрого, простого и недорогого создания чат-ботов (виртуальных цифровых помощников) для обслуживания клиентов на сайте или в мессенджере компании. С автоматическим собеседником в чате можно разговаривать как с человеком: спросить, есть ли в продаже нужный товар, каковы условия доставки и возврата, и так далее.

На платформе уже действует более 120 готовых сценариев обслуживания для различных отраслей бизнеса. Например, для интернет-магазинов подготовлены ответы на вопросы по доставке, формированию заказа, оплате и возврату товара, контактным данным и адресам магазинов; для турагентств — по правилам оформления виз, бронированию туров и организации поездки. Компания может выбрать готовые сценарии либо сформировать собственные.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, отметил: «Мы много инвестируем в развитие передовых небанковских продуктов внутри банка и наиболее универсальные решения выводим на открытый рынок. С началом пандемии наши клиенты начали активно искать возможности для оптимизации расходов, причем многие столкнулись с кратным ростом нагрузки на свои дистанционные каналы. «Сбер Бизнесбот» помогает клиентам справиться с этими вызовами. Использование сервиса уменьшает нагрузку на операторов контакт-центров на 20–30%. Соответственно, снижаются и расходы, а вот качество клиентского обслуживания растет: бот, в отличие от человека, отвечает на запросы клиентов моментально и круглосуточно, не знает усталости и плохого настроения».

«Сбер Бизнесбот» постоянно обучается на вопросах пользователей и успешно заменяет оператора-человека в большинстве сценариев обслуживания. Благодаря тому, что сервис базируется на NLP-платформе Сбербанка, организации при подключении не придется инвестировать в разработку собственных решений на основе машинного обучения, нанимать программистов для разработки кода, закупать дополнительное оборудование или программное обеспечение. NLP-платформа Сбербанка, разрабатываемая компанией SberDevices, лежит в основе многих продуктов и решений банка, например, обработки входящих обращений в контакт-центры, распознавания голосовых и текстовых запросов пользователей приложения Сбербанк Онлайн и Сбербанк Бизнес Онлайн, а также умного голосового поиска в медиаплеере Okko Smart Box.

Константин Круглов, CEO SberDevices, сказал: «SberDevices продолжает развивать платформы и технологии, которые снижают порог входа в проекты по созданию продуктов, базирующихся на распознавании и генерации естественного языка. Благодаря нашим разработкам такие продукты теперь создаются в банке повсеместно».

Воспользоваться новым продуктом могут любые юридические лица: быть клиентом Сбербанка для этого необязательно. «Сбер Бизнесбот» интегрирован с самым популярным в России сервисом для общения с клиентами в онлайн — Jivo.