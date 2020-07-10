В Москве разработали новые требования к внешнему виду оборудования сотовой связи

В Москве разработаны новые архитектурные правила размещения телекоммуникационного оборудования. Проект концепции «Городская эстетика связи», в котором прописаны требования к внешнему виду инфраструктуры связи, представлен на экспертное обсуждение.

Разработкой концепции занимается Департамент информационных технологий города Москвы совместно с профильной организацией, с которой по итогам конкурсных процедур был заключен контракт. В ДИТ подчеркивают: сегодня столица выступает драйвером развития перспективных стандартов и технологий сотовой связи, но развитие телеком-инфраструктуры не должно негативно влиять на облик города.

«Базовые станции и антенны сотовой связи часто размещается на фасадах или крышах зданий, в том числе в исторических районах города. Нередко это оборудование устанавливается без учета особенностей городской архитектуры, что негативно сказывается на внешнем облике столицы. Концепция "Городская эстетика связи" затронет в первую очередь новое оборудование, в том числе перспективных стандартов связи, которое будет устанавливаться в исторических районах, на «открыточных» видах, социально- и культурно-значимых объектах. Эти правила будут внедряться постепенно с учетом интересов операторов связи и позволят сохранить архитектурный облик Москвы. Столичный опыт смогут перенять и применить другие регионы России, где есть аналогичная проблема», - сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

При разработке концепции был изучен в том числе международный опыт – Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Италии, Сингапура и Канады. Кроме того, перед разработкой Концепции подрядчик провел комплексный анализ текущего состояния телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи. Исследовательская работа включала в себя визуальный аудит трех типовых районов Москвы: центральной части города, Северного Бутова и Замоскворечья.

По итогам аудита был сформирован перечень наиболее частых недочетов с точки зрения эстетического восприятия оборудования связи. На устранение этих проблем и направлены основные требования к габаритам и правилам размещения оборудования мобильной связи, прописанные в концепции: например, цвет выносного оборудования, размещаемого на фасаде здания, должен соответствовать цветовому решению самого здания, а антенно-мачтовые сооружения не должны заслонять природные виды и городские перспективы. Также в Концепции определены несколько стилей внешнего вида оборудования связи в зависимости от места их размещения.

В течение нескольких дней члены рабочей группы смогут изучить проект концепции и дать обратную связь, которая будет учтена при дальнейшей доработке документа. В состав рабочей группы входят представители заинтересованных органов власти Правительства Москвы, операторов сотовой связи и инфраструктурных компаний, а также ведущих архитектурных бюро.

Идея архитектурных критериев размещения оборудования мобильной связи была поддержана операторами и Минкомсвязи России. Планируется, что финальная версия концепции будет представлена на экспертное обсуждение в третьем квартале 2020 года.