Сервис бесконтактных платежей Сбербанка заработал на смартфонах Huawei и Honor

Владельцы устройств Huawei и Honor получат новый способ бесконтактных платежей с помощью смартфона благодаря сервису Сбербанка. Функция бесконтактной оплаты SberPay внутри приложения «Сбербанк Онлайн» будет доступна пользователям начиная с 9 июля 2020 г.

SberPay – это новый способ бесконтактной оплаты Сбербанка для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Этот сервис позволяет пользователям оплачивать покупки с помощью смартфона, оснащенного модулем NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам Сбербанка не понадобится устанавливать отдельное приложение на смартфон и указывать в нем номер карты, так как сервис SberPay – это часть приложения «Сбербанк Онлайн». Для совершения бесконтактных платежей с помощью «Сбербанк Онлайн» достаточно подключить карту к сервису SberPay на специальной странице внутри приложения. После этого у клиента появится возможность с помощью смартфона бесконтактно совершать покупки, снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.

Все бесконтактные транзакции внутри приложения «Сбербанк Онлайн» осуществляются быстро и безопасно. Во время совершения операции соответствующая информация выводится на экран мобильного устройства, а сама операция подтверждается с помощью сканирования отпечатка пальца или ввода цифрового кода.

Сбербанк активно развивает собственную инфраструктуру для обеспечения бесконтактной оплаты. Так, к 2020 г. 99,9% POS-терминалов и более 90% банкоматов уже поддерживают данную технологию. В настоящий момент сервис SberPay функционирует для владельцев смартфонов Huawei и Honor, которые пользуются картами Visa. В ближайшее время сервис будет доступен и для других платежных систем. Пользователи Huawei и Honor могут загрузить приложение «Сбербанк Онлайн» из официального магазина приложений AppGallery.

«Стратегическое партнерство со Сбербанком — очень важный шаг для построения проработанной локальной экосистемы, так как мы всегда стремимся предоставлять лучший опыт взаимодействия с устройствами Huawei и Honor в каждом сценарии. Мы рады, что теперь нашим пользователям доступен новый способ бесконтактной оплаты с помощью сервиса SberPay, который является безопасным и надежным инструментом для решения повседневных задач. С каждым днем доля смартфонов на платформе AppGallery растет и составляет уже 10%. Удовлетворенность пользователей покупкой данных смартфонов стабильно демонстрирует высокие показатели. Мы продолжим активно взаимодействовать с проверенными российскими партнерами в будущем, чтобы предложить нашим пользователям цельную экосистему, адаптированную под особенности российского региона», — сказал Тони Ран, генеральный директор Huawei Device в России.

На сегодняшний день AppGallery входит в ТОП-3 самых крупных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн пользователей по всему миру. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина.