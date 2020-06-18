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«Aliexpress Россия»: покупатели смартфонов перешли в онлайн

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Аналитики «Aliexpress Россия» отметили рост продаж в категории телеком, в которую входят смартфоны и аксессуары: в мае 2020 г. прирост составил 107% год к году. Рост среднего чека за аналогичный период составил 20%. И, несмотря на открытие традиционной розницы с июня, динамика продаж на площадке не изменилась. Покупатели, ощутив удобство онлайн-покупок, остались на площадке и после отмены режима самоизоляции и открытия офлайн-магазинов.

Эксперты компании связывают рост продаж со сменой выбора площадки для приобретения смартфонов, которая произошла в связи с временным закрытием розницы. «С момента введения режима самоизоляции и закрытия офлайна доля онлайн-продаж радикально выросла: каждый третий смартфон был куплен в онлайне и каждый второй рубль от всех средств, потраченных на смартфоны в стране, был потрачен в онлайне. Мы также видим рост среднего чека в категории: традиционно средняя стоимость смартфона, купленного в онлайне, на 40-50% выше, чем в офлайн-магазинах, а в апреле-мае эта разница увеличилась почти до 70%», – отметил руководитель направлений «Телеком» и «Бытовая электроника» в «Aliexpress Россия» Мирсамед Сеидов.

На Aliexpress традиционно лидируют продажи продукции Xiaomi, и май не стал исключением: бестселлером стал смартфон Redmi Note 9s. Также высоким спросом на площадке пользовались аппараты Apple, Honor, Samsung и Realme. Новая линейка Realme 6 показала себя весьма успешной: на старте продаж на бренд занял 14% оборота категории смартфонов против 3-4% в среднем. Смартфон Apple iPhone 11 в мае вошел в топ-5 поисковых запросов в категории «Мобильные телефоны» на Aliexpress - покупатели целенаправленно искали эту модель.

«Aliexpress Россия» – классический маркетплейс, эта модель позволяет продавцам открывать официальные онлайн-магазины, используя все инструменты площадки для проведения промо и распродаж. Постепенно с конца прошлого года продажи в официальных магазинах начали занимать все большую долю и уже сейчас они достигли половины оборота локальных продаж в категории «Телеком». В их число входят онлайн-магазины «Мегафона», Honor и Huawei.

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