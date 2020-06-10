Mail.ru запустила сервис видеозвонков в корпоративной почте и бизнес-мессенджере Myteam

Mail.ru запустила видеозвонки в корпоративном почтовом сервисе и в бизнес-мессенджере Myteam, в них можно проводить онлайн-конференции до 100 человек.

Звонки в «Почте» для домена запущены в тестовом режиме, они не ограничены по времени и дают возможность одновременно подключать до 100 участников. Уникальность сервиса – в его простоте и легкости использования, участникам группового звонка не нужно устанавливать специальное приложение и проходить какие-либо регистрации, им даже не нужно иметь аккаунт в Mail.ru. Он понадобится только создателю звонка, но не всем участникам.

Сервис пригодится в решении любых рабочих задач, в первую очередь, он будет полезен при организации коммуникации с контрагентами, партнерами, клиентами и всеми внешними собеседниками. Так компания может проводить презентацию своей продукции клиентам, риелторы – показывать объекты, дизайнеры – делиться своими работами, бизнес-тренеры могут проводить свои мастер-классы и многое другое. Удобство решения – в легкости перехода от переписки к звонку. Для того, чтобы созвониться, участникам переписки не нужно обмениваться телефонами и переходить в гаджет для набора номера, звонок можно совершить прямо из почты.

Для организации звонка с внешними партнерами достаточно создать ссылку в меню «Почты» (и в мобильной, и в веб-версии), или прямо при написании письма. Запланировать конференцию и создать ссылку на звонок также можно через календарь. В расписании можно переключаться между встречами, когда они идут подряд – не нужно каждый раз искать ссылку на звонок в почте. Там же есть возможность быстро сообщить участникам об отмене или переносе собрания.

Для подключения к групповому звонку достаточно будет нажать на ссылку из приглашения, причем принимающий приглашение пользователь может иметь любой аккаунт и любую электронную почту.

Mail.ru также обновила функцию видеозвонков в корпоративном мессенджере Myteam. По аудио- и видеосвязи в мессенджере теперь смогут созваниваться одновременно до 100 человек. При этом в мессенджере можно видеть всех участников беседы на одном экране. В дальнейшем в мессенджере появятся дополнительные функции для проведения вебинаров.

Благодаря совместным разработкам с сервисом для организации корпоративной конференцсвязи IVA в Myteam можно не только проводить большие онлайн-конференции, но и приглашать в них участников по ссылкам через сам мессенджер, почту или SMS-сообщения. Сотрудничество с IVA открывает для компаний возможности по интеграции с внутренними системами организации: Avaya, Cisco, Yealink, Huawei, Microsoft и другими.

Myteam – простой и быстрый способ общения между сотрудниками. В конце марта 2020 г., в связи с переходом многих компаний на удаленный режим работы, популярность видеозвонков в Myteam существенно выросла, показав рост в 47% по сравнению с предыдущим периодом.