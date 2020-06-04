В России поступили в продажу изогнутые мониторы Samsung T55. Цены

Samsung Electronics представила новую серию изогнутых мониторов T55, предназначенных для работы и для игр. Дисплеи обладают частотой обновления 75 Гц с технологией AMD FreeSync. Кроме того, новинки покрывают около 119% sRGB, 88% Adobe RGB и 88% DCI–P3, а 27-дюймовая модель сертифицирована по стандарту TÜV Rhineland Eye Comfort.

C27T55 оснащена изогнутой 27-дюймовой, а C32T55 – 32-дюймовой изогнутой панелью Full HD VA. Дисплеи получили время отклика 4 мс, яркость 250 кд/кв. м и коэффициент контрастности 3000:1 и стереодинамики мощностью 5 Вт.

Технология Eye Comfort, реализованная в серии T55, снижает нагрузку на глаза – для более комфортной работы и гейминга. Решение Flicker Free устраняет утомляющее зрение мерцание экрана, а режим Eye Saver минимизирует излучение синего света.

Все новинки серии – C27T55 и C32T55 – оснащены экранами с радиусом изгиба 1000R, соответствующий человеческому полю зрения. Согласно клиническим исследованиям, проведенным специалистами Сеульского национального университета, такой радиус снижает нагрузку на глаза.

Дисплеи серии T55 получили дизайн, гармонично вписывающийся в интерьер: практически безграничный экран, тыльная сторона с тканевой текстурой и премиальная металлическая подставка. Для удобного подключения другой техники и аксессуаров устройства оснащены портами DisplayPort, D–Sub, HDMI, аудиовходом и аудиовыходом.

Устройства уже можно приобрести в России через партнеров Samsung Electronics. Средняя цена за 27-дюймовую модель составляет 16 990 руб., за 32-дюймовую – 19 990 руб.