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«Лаборатория Касперского»: 22% россиян стали больше работать во время пандемии

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Согласно новому исследованию «Лаборатории Касперского» о влиянии COVID-19 на стиль работы, в период самоизоляции 22% россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше. Общепринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса привели к тому, что сотрудникам большинства компаний пришлось приспособиться к новой профессиональной среде. В таких условиях нередко размываются границы между личной жизнью людей и их работой. В то же время у сотрудников высвободилось время, которое не нужно теперь тратить, чтобы добраться до работы. И 56% россиян заявили, что им теперь удается чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам.

Кроме того, более половины (58%) опрошенных отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома. Причем 71% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют должное внимание тому, какие веб-ресурсы они посещают.

Другая киберугроза в нынешних условиях – это теневые ИТ (не одобренные компанией сервисы, которые тем не менее применяются сотрудниками для работы). Например, 59% россиян используют личную почту для решения рабочих вопросов, и половина из них признают, что подобное использование возросло при удаленной работе. Целых 55% респондентов в России общаются по работе в мессенджерах, не одобренных ИТ-отделами компаний, и 55% из них делают это чаще именно в новых обстоятельствах. Любопытно, что на глобальном уровне меньшая доля сотрудников – 38% – используют личные мессенджеры для рабочих целей.

«Организации просто не могут себе позволить удовлетворять все запросы сотрудников, например, разрешать им пользоваться любыми сервисами по собственному усмотрению. В сложившихся обстоятельствах необходимо найти баланс между удобством пользователей, бизнес-необходимостью и безопасностью. Для этого компании должны обеспечить доступ к сервисам, которые предоставляют минимальные, только необходимые привилегии, внедрить VPN и использовать защищенные и одобренные корпоративные системы. Подобное ПО может иметь определенные ограничения, которые несколько снижают удобство его использования, при этом дают гораздо большие гарантии в соблюдении мер кибербезопасности», – сказал Андрей Евдокимов, руководитель отдела информационной безопасности «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует организациям придерживаться следующих мер кибербезопасности: запланируйте обучение сотрудников основам информационной безопасности, в том числе онлайн. Это позволит научить их управлять учетными записями и паролями, обеспечивать безопасность электронной почты и конечных устройств. «Лаборатория Касперского» и Area9 Lyceum подготовили бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», который поможет сотрудникам безопасно работать из дома; убедитесь, что устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы регулярно обновляются; установите проверенное защитное ПО, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все конечные устройства, включая мобильные девайсы, и включите файрволы. Любое используемое решение должно содержать защиту от веб-угроз и фишинга по электронной почте.

Самим сотрудникам, а также всем домашним пользователям «Лаборатория Касперского» рекомендует принимать следующие меры: используйте решение для кибербезопасности, такое как Kaspersky Security Cloud, для комплексной защиты от широкого спектра угроз; загружайте образовательный и развлекательный контент только из надежных источников.

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