Промышленность встала на путь облачных технологий, считают в SberCloud

Директор по развитию бизнеса в госсекторе компании SberCloud Шамиль Каюмов в ходе онлайн-конференции CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» 23 апреля 2020 года высказал мнение, что компании, работающие в промышленной сфере, стали чаще обращаться к облачным провайдерам, нежели строить свою собственную ИТ-инфраструктуру.

Буквально за последние 10 лет промышленные предприятия пересмотрели свои взгляды на использование на производстве облачных технологий. Пришло понимание того, что облака позволяют перестраивать бизнес-процессы, существенно ускоряя производство, способствуют росту бизнеса, позволяют ему быстрее реагировать на изменения рынка, упрощают внедрение новых технологий, сокращают время запуска новых продуктов.

По словам Шамиля Каюмова, SberCloud дает предприятиям возможность быстро получить вычислительные мощности и сервисы здесь и сейчас, причем ровно в том количестве, которое нужно, избавляя его от одномоментных и очень больших затрат на закупку дорогостоящего оборудования и дополнительного найма ИТ-персонала.

«SberCloud предоставляет базовые PaaS-сервисы, например, такие, как Auto Scaling - сервис облачной платформы SberCloud.Advanced. Данный сервис автоматически регулирует количество виртуальных машин в группе, добавляя или удаляя экземпляры в соответствии с потребностями пользователя, при этом гарантирует, что всегда будет запущено только необходимое число экземпляров Elastic Cloud Server - легко конфигурируемого и масштабируемого виртуального сервера. Для промышленных предприятий это, в первую очередь, означает, что оплату нужно будет производить только за используемые ресурсы при пике нагрузок, когда необходимо было сначала быстро нарастить вычислительные мощности, а затем их также быстро уменьшить», - отметил директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud.

Суперкомпьютер «Кристофари», созданный в прошлом году и на мощностях которого базируется платформа AI Cloud, предназначенная для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, в промышленности может использоваться для оптимизации работы станков и оборудования путем считывания данных с датчиков и предиктивной аналитики для них.

В автомобильной промышленности ИИ поможет определить предпочтения потенциального клиента, превентивно оценить его платежеспособность и предпочтения, кластеризовать типажи пользователей, обучить модель типизировать клиента и многое другое. Коммерческие предприятия могут использовать суперкомпьютер для оптимизации бизнес-процессов, предиктивной аналитики спроса, выявления мошенничества, управления рисками и пр.

В данный момент в рамках облачной платформы AI Cloud доступна услуга SberCloud Model Training – сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения, а также ускоренного обучения искусственного интеллекта. SberCloud Model Training – это полностью готовый к использованию продукт, который включает в себя всю необходимую инфраструктуру, а также прикладное ПО и необходимое для обучения нейросетей.