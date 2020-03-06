Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России

Эксперты «АЙТОБ» рассказали о том, что в 2019 году произошёл стремительный поворот бизнеса и потребителей к экологичности. Из темы в школьном учебнике она стала решающим фактором при принятии решений о покупке и сотрудничестве. Во многом это связано с тем, что поколение миллениалов (от 19 до 34 лет) стало главной группой потребителей. По исследованию Forbes, 80% из них выбирают компании, которые поддерживают решение социальных и экологических проблем.

Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и сохранить их лояльность, компании ищут новые подходы к решению своих бизнес-задач, которые также включают в себя сокращение операционных затрат на производство, доставку и производство товаров. Фактически, более эффективные решения равны более экологичным, так как два этих фактора тесно взаимосвязаны.

По данным Greenpeace, 80-90 % всего объема загрязнения воздуха в больших городах России приходится на автотранспорт. И это главный фактор окружающей среды, влияющий на настроение и здоровье людей – загрязнение воздуха становится причиной онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний. От автомобильных выбросов почти невозможно защититься – дым из выхлопных труб машин на каждой улице и в каждом дворе.

Автотранспортная логистика – одно из приоритетных направлений для «озеленения». Несмотря на то, что отрасль огромная, внедрение новых технологий, оборудования и сервисов даёт быстрые и ощутимые результаты. Сокращение издержек позволяет высвободить капитал, направить его на дальнейшие улучшения и адаптацию к меняющимся условиям жизни. В долгосрочной перспективе всё это ведёт к укреплению бизнеса.

Какие процессы можно улучшить.

Планирование окон погрузки на складе. Расход топлива на холостом ходу составляет примерно 1,5-3 литра в час. Заранее созданные для каждого автомобиля окна погрузки на складе сокращают время ожидания водителей, тем самым экономя топливо и позволяя более оперативно отправлять машины в рейсы.

Удобная маршрутизация. Более ответственный подход к маршрутизации позволяет выстроить удобную схему доставки, оптимально загружая автомобили и распределяя нагрузку между водителями. В результате логист меньше времени тратит на планирование, а водитель успевает развести больше заказов.

Прогнозирование поставок. Актуально для производителей, чтобы оптимизировать количество рейсов по точкам. Накопленная статистика в программах позволяет анализировать, сколько товара закупают торговые сети в зависимости от дня недели и сезонности, планировать спрос и привозить столько, чтобы реализовать.

Электронные документы, облака и приложения для водителя. Переход на цифровой обмен документами и хранение данных в облаках позволяет значительно сократить расходы на канцелярию и сохранить природу. К примеру, всего за полтора года использования технологии электронного документооборота компания может сэкономить около 10 миллионов листов бумаги, что соответствует примерно 1200 деревьям!

Практическое применение ЭДО в логистической сфере. Обмен и подписание документов с контрагентами онлайн через операторов ЭДО. Хранение внутренних документов в облаках или на сервере компании вместо распечатки. Использование программ для автоматического заполнения путевых листов. Установка приложений для водителей для получения заданий на перевозку и осуществления связи с диспетчером.

Совместное использование тары и транспортная коллаборация. «В Европе порядка 25% грузовиков не загружаются эффективно, на 100%, – поделился данными вице-президент Brambles Хуан Хосе Фреихо. — Это мили, пройденные попусту, это потеря денег. И это дополнительные выбросы CO2. В год пустые грузовики проезжают по Европе 85 миллиардов километров. Для примера – это как 100 тысяч раз добраться от Земли до Луны».

Данная проблема существует и в России. Чтобы уменьшить на дорогах количество автомобилей с табличкой «Пустой», водители могут использовать транспортные биржи и брать дополнительные заказы на обратную дорогу.

«Зеленые» дела команды «АЙТОБ».

В «АЙТОБ» поддерживают идею о бережном отношении к природе в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Разработанные «АЙТОБ» программные продукты и реализованные бизнес-решения позволяют компаниям улучшить организацию работы транспортно-логистического отдела, при этом оказывая позитивное влияние на экологию. В офисе практикуется раздельный сбор мусора, сбор пластиковых крышек, батареей и передача их на переработку, забота о растениях в офисе и, конечно, использование минимума бумаги.

Возвращаясь к исследованию «Форбс», стоит отметить, что 68% миллениалов приобрели продукт, поддерживающий социальные или экологические проблемы, и 92% опрошенных с большей вероятностью будут доверять компании, которая поддерживает социальные или экологические проблемы. Поэтому компаниям стоит уделить больше вниманию своей «зелёной» позиции, чтобы сохранить лояльность клиентов.

В свою очередь, инструменты для управления цепями поставок обеспечивают бизнесу рост и увеличение прибыли, при этом помогая делать осознанный выбор в пользу сохранения природного баланса.

«АЙТОБ». Цифровизация логистики.