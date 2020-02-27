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Концерн «Автоматика» представил решение для повышения качества управления бизнесом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Новосибирский институт программных систем» (НИПС), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, принял участие в конференции «Цифровизация бизнеса. Искусственный интеллект. Конкурентные преимущества», состоявшейся 20 февраля 2020 года в Новосибирске. В ходе мероприятия представитель НИПС впервые презентовал новейшее решение – прототип семантической электронной контрактной системы, позволяющей повысить качество управления бизнесом.

В рамках секции «Опыт внедрений решений на основе ИИ в бизнес и власть» руководитель направления инновационного развития НИПС Олег Молородов рассказал участникам конференции о возможностях применения семантической электронной контрактной системы в бизнесе. Прототип системы, разработанный учеными и инженерами НИПС совместно со специалистами АНО «Кластер искусственного интеллекта», предназначен для автоматизации жизненного цикла контрактов и рутинных операций. Он осуществляет контроль состояния дел по контрактам, сокращает ошибки, связанные с различными человеческими факторами (усталость, невнимательность) и повышает производительность труда при снижении издержек. Прототип семантической электронной контрактной системы является полностью отечественным решением, не имеющим аналогов на российском рынке.

Конференция, организованная НИПС совместно с АНО «Информационно-семантическое общество» и «Коммерсантъ-Сибирь», создана с целью популяризации применения систем искусственного интеллекта и инструментов цифровизации в бизнесе, а также демонстрации высокотехнологичных продуктов и успешных практик внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В конференции также приняли участие представители Правительства Новосибирской области, Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета и ряда крупных высокотехнологичных компаний.

«Концерн «Автоматика», в частности НИПС, имеет большой опыт проектирования и внедрения собственных цифровых решений в различные сферы бизнеса и готов предложить заказчикам перспективные высокотехнологичные продукты, созданные на базе искусственного интеллекта, для цифровизации бизнес-процессов и решения задач национального проекта «Цифровая экономика», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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