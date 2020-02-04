Navicon Pharma BI переведена в облако Microsoft Azure

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел свое аналитическое решение для фармпроизводителей Navicon Pharma BI на облачную платформу Microsoft Azure. Теперь клиенты компании смогут использовать возможности сервисов Azure Data Platform, в том числе инструменты для работы с большими данными и ИИ, а также сократить затраты на локальную инфраструктуру.

Решение Navicon Pharma BI призвано упростить принятие управленческих решений основе анализа продаж и коммуникаций с клиентами, динамики рынка и конкурентов, а также оценить результаты работы с аптечными сетями и дистрибьюторами. После перевода Navicon Pharma BI в облако Microsoft Azure у клиентов интегратора появились следующие возможности: использовать сервисы продвинутой аналитики больших данных и ИИ; получать качественный сервис в любой точке мира на любом устройстве; сократить CAPEX на локальную инфраструктуру и гибко управлять затратами на облачные услуги; оперативно масштабировать ресурсы облачного хранилища и вместе с ними вычислительные возможности Azure, что особенно актуально в период финансового закрытия или расчета KPI и бонусов сотрудников.

Теперь системный интегратор будет предоставлять три варианта развертывания Navicon Pharma BI: развертывание решения на локальных серверах фармкомпаний. Такой способ актуален для тех, у кого уже есть необходимые вычислительные мощности или чья политика безопасности не предусматривает размещения данных в облачной среде; использование гибридного сценария. Он подойдет компаниям, которые хотят получить все преимущества использования облака, и при этом хранить данные в локальной инфраструктуре; использование облачного сценария. Подойдет для широкого спектра компаний, которым необходимы возможности дополнительных инструментов Azure Data Platform – сервисов аналитики больших данных и ИИ. Кроме того, компании, кто только начинает развивать собственные BI-компетенции, смогут снизить цену эксперимента, начав с небольших мощностей без капитальных затрат.

«Мы выбрали надежную и безопасную платформу облачных вычислений Microsoft Azure, так как на российском рынке это наиболее комплексный продукт, позволяющий работать с данными разных объемов, разной структуры и степени подготовленности. Решение Navicon Pharma BI отлично интегрируется с облаком Azure, что позволяет выстраивать полный цикл сбора, подготовки и анализа данных. Кроме того, облако Microsoft включает в себя не только традиционные BI-инструменты, но и сервисы продвинутой аналитики вроде инструментов для обработки Big Data и ИИ. Все это открывает для наших клиентов новые возможности для прогнозирования и принятия важных для бизнеса решений», – сказал Максим Озеров, директор проектов FMCG&Pharma в компании Navicon.

«Microsoft стимулирует создание партнерских решений, дающих конкурентное преимущества компаниям различных индустрий. Теперь аналитическое решение для фармкомпаний можно развернуть, используя облачный и гибридный сценарии, что даст возможность клиентам Navicon воспользоваться всеми преимуществами облачной модели потребления ИТ, например, доступностью решения в любой точке мира с любого устройства, – отметила Татьяна Горлина, руководитель отдела партнерских продаж Microsoft в России. – Размещение Navicon Pharma BI в облаке Azure – крайне важный шаг для интегратора: это упростит компании выход на международные рынки».