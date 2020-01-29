Softline поставила оборудование для тюменских школьников в рамках нацпроекта «Образование»

Softline приняла участие в цифровизации тюменских школ в рамках национального проекта «Образование». Компания поставила ноутбуки, интерактивные панели и печатное оборудование в Тюменскую школу №65 и Заводоуковскую среднюю образовательную школу.

В школах были установлены ультракороткофокусные лазерные проекторы, позволяющие сделать интерактивной любую поверхность и работать с подключением мобильных устройств посредством Wi-Fi. Полное покрытие учебных классов беспроводной сетью позволяет транслировать учебный материал в разных помещениях, подключаясь к нужным проекторам. При этом работа с классом может вестись как на едином экране в группе, так и индивидуально, с использованием планшетов, Применение технологий виртуальной и дополненной реальности увеличивает вовлеченность учеников в процесс и помогает лучше усваивать материал.

Кроме того, на базе открытой в прошлом году Заводоуковской школы были открыты цифровые лаборатории «Роболаб» и «Айтилаб». Лаборатории оснащены современной компьютерной техникой, позволяющей работать с трехмерной графикой и моделированием.

«Специалисты Softline с радостью принимают участие в реализации приоритетного проекта "Цифровая образовательная среда". Мы понимаем, что невозможно построить цифровую экономику без масштабной трансформации системы образования. Школьники должны использовать в процессе обучения современные цифровые технологии, которые помогают не только в усвоении материала, но способствуют реализации собственных учебных проектов. Предложенные нами интерактивные панели Leopad 65' созданы в России. Это доступное решение, обладающее оптимальным функционалом для использования в учебной деятельности», – сказал директор департамента по работе с региональными органами власти Евгений Шмидт.

«Открытие новой школы стало долгожданным и радостным событием для жителей нашего города. В ее коллективе собралось много творческих, энергичных и целеустремленных учителей, способных в полной мере использовать возможности цифровой образовательной среды. Мы со своей стороны постарались учесть на этапе создания все детали, необходимые для того, чтобы учебный процесс был более ярким и продуктивным для детей. На торжественном открытии школы классы, оснащенные инновационным оборудованием, были продемонстрированы губернатору Тюменской области Александру Моору, ученикам и их родителям. Мы благодарны команде Softline, специалисты которой в срок выполнили работы по поставке и настройке оборудования, провели обучение педагогов и помогли нам создать все условия для организации современного образовательного процесса», – сказал директор школы №3 (филиал МАОУ «СОШ2») города Заводоуковск Федор Тихонов.