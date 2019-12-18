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TrueConf представила терминал видеоконференцсвязи

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

TrueConf выпустила свой первый аппаратный ВКС-терминал, работающий на открытых протоколах SIP и H.323. Терминал обеспечивает видеосвязь FullHD качества, обладает передовыми возможностями и позиционируется как доступная замена западным аналогам в переговорных комнатах любого размера.

Пользователи нового решения получат полную совместимость с любыми ВКС терминалами сторонних производителей, а также поддержку FullHD видеосвязи при 60 к/с, встроенный сервер групповых конференций, инструменты для совместной работы, управление локальной и удаленной камерами и современный набор алгоритмов для улучшения звука и видео.

TrueConf Group поддерживает полноценную работу с двумя экранами и может захватывать контент из нескольких источников одновременно.

Во все комплектации терминала, включая базовую за 89 тыс. руб., входит профессиональная PTZ-камера. Для малых и средних переговорных комнат решение оснащается спикерфоном. Для больших залов предлагаются комплектации с массивом микрофонов или конгресс-системой. TrueConf Group разработан на базе отечественной операционной системы Astra Linux и может быть использован в проектах по импортозамещению для расширения возможностей или полноценной замены иностранных ВКС терминалов.

TrueConf Group управляется с помощью ИК пульта, который позволяет получить доступ ко всем основным функциям экранного меню в одно нажатие. Поддержка различных энергосберегающих режимов позволит мгновенно разбудить терминал при начале работы и предотвратить выгорание экранов в переговорной комнате. Вне сеансов видеосвязи TrueConf Group можно использовать для зеркального отображения подключенных к нему источников сигнала, например, экрана ноутбука.

Новинка TrueConf также полностью совместима с существующей линейкой решений TrueConf, что позволит подключить TrueConf Group к телефонии и пользовательской службе Active Directory, проводить видеоконференции для 300 участников и добавлять в конференции пользователей мобильных устройств, а также использовать терминал в переговорной комнате во время проведения вебинаров.

«TrueConf Group — это предельно простое в использовании, но бескомпромиссное по своим возможностям решение, - отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - Вам нужно лишь достать его из коробки и подключить к сети. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, с ним не страшно оставить один на один в переговорной комнате любого сотрудника организации».

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