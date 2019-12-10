«Инфотекс» и «Ред софт» протестировали совместимость своих продуктов

«Инфотекс» и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных продуктов ViPNet Client 4 for Linux (версия 4.6) и ViPNet CSP Linux 4.4 (производства «Инфотекс») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»).

Программный комплекс ViPNet Client for Linux предназначен для защиты рабочих мест корпоративных информационных систем и удаленного подключения пользователей к ним и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа информации в процессе обмена данными по каналам связи, поддерживающим протокол TCP/IP путем ее шифрования.

ViPNet CSP Linux— российский криптопровайдер, позволяющий выполнять создание ключей электронных подписей, их формирование и проверку, хэширование данных, шифрование и имитозащиту.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Сотрудничество Ред софт и «Инфотекс» носит долгосрочный характер. Мы регулярно проводим тестирование новых версий наших продуктов. Совместимость со средствами защиты информации приоритетно для обеспечения безопасности пользователей в среде РЕД ОС. Благодарим коллег из «Инфотекс» за возможность решить эту задачу», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».