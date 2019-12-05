«Сёрчинформ» представила малому бизнесу SaaS-решение для защиты от внутренних угроз

«Сёрчинформ» расширила услугу аутсорсинга информационной безопасности до цельного SaaS-решения (software as a service). Теперь малые и средние предприятия смогут получить защиту от утечек информации и корпоративного мошенничества без дополнительных затрат на оборудование. Специализированное ПО для мониторинга и предотвращения внутренних рисков – DLP-система – разворачивается в облаке и не нагружает IT-инфраструктуру заказчика. Обслуживание и сопровождение системы полностью осуществляет вендор.

«Для небольших компаний нехватка ресурсов на оборудование нередко становится проблемой, которая тормозит процесс выстраивания защиты. И это не говоря о недостатке кадров, чтобы сформировать полноценный ИБ-отдел. Так что мы предложили ИБ «под ключ», когда предоставляем услуги аналитиков, ПО, а теперь и возможность развернуть сервер в облаке. В итоге исчезает необходимость покупать, настраивать и обслуживать «железо» специально под систему. По оценкам Gartner, большинство западных ИБ-вендоров уже начали переход на облачные решения, в том числе – на облачные серверы для DLP-систем. В России мы внедряем подход первыми, и бизнес оценил инициативу: к нам уже поступили первые заказы», - сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

Услуга предполагает, что DLP-система собирает данные с ПК в компании и по защищенным каналам передает в облачный дата-центр. Он защищен от внешних атак проверенными современными средствами, имеет настроенное регулярное резервное копирование. Информацию из дата-центра в режиме удаленного подключения обрабатывают ИБ-аналитики, причем заказчик может управлять их доступом и работать в системе параллельно.

«Сёрчинформ» в 2019 году впервые вывел на рынок услугу внутреннего ИБ-аутсорсинга. Большинство заказчиков новинки – компании МСБ-сегмента, которые только начинают выстраивать ИБ-защиту или хотят усилить штатную службу безопасности. По итогам первого полугодия работы ИБ-аутсорсинг опробовали организации из сферы финансов, логистики, ритейла, IT, производства, сельского хозяйства, услуг. В 100% из них были выявлены серьезные инциденты безопасности, в ряде случаев это позволило оптимизировать корпоративную структуру, чтобы снизить риск нарушений в будущем. Заказчики убедились в целесообразности применения услуги и продолжают сотрудничество с вендором.