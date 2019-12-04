МКБ обновил свое мобильное приложение

«Московский кредитный банк» (МКБ) добавил новую функциональность в мобильное приложение «МКБ онлайн».

Теперь клиенты могут подать заявку на ипотеку в мобильном банке в режиме онлайн. Достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита, после чего сотрудник банка свяжется для продолжения работы над заявкой.

Для клиентов с уже действующим кредитом появилась полезная функция – возможность частичного или полного досрочного погашения кредита, доступная в разделе «Оплатить».

Помимо этого, для более оперативной оплаты счетов в мобильном банке была добавлена возможность создания автоплатежей, ранее реализованная только в интернет-банке. Клиентам стала доступна оплата счетов ЖКУ (ЕИРЦ, «Мосэнергосбыт») и ГИС ГМП (штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолженности). После создания автоплатежа система будет автоматически отслеживать поступление счетов и производить их оплату.

Также пользователи мобильного банка теперь могут сформировать справку о состоянии счета прямо в приложении, отправить ее через мессенджер или почту или сохранить на устройстве. Справка доступна на русском и английском языках в разделе «Прочее».