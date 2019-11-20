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X5 открыла магазин-лабораторию для тестирования новых технологий на базе «Перекрестка»

Ритейл Розница

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, открыла магазин-лабораторию для быстрого технического тестирования и R&D новых технологий на базе супермаркета «Перекресток».

Инновационная лаборатория предназначена для поиска лучших решений и тестирования разработок Х5. Здесь, в частности, дорабатываются пилоты проектов «умный щит», системы видеоаналитики (зоны ФРОВ, очередей, полок), новых форматов электронных ценников, AR и VR-технологии, программы лояльности покупателей, касс самообслуживания. Площадь лаборатории примыкает непосредственно к супермаркету, что позволяет тестировать новые решения прямо «на полке», проверять совместимость проектов с действующей ИТ-архитектурой торговой точки, минимизировать число ошибок при внедрении. Технологии, доказавшие свою эффективность в магазине-лаборатории, переходят в следующую стадию пилота на ограниченном числе супермаркетов. Также здесь будет проходить обучение проектных команд по agile-методологии, а также профильные семинары и workshop с партнерами и поставщиками.

«Перекресток» становится все более инновационным – в супермаркетах сети проводятся пилоты многих технологических проектов, которые станут триггером развития наших магазинов и создания нового покупательского опыта. Сеть не боится пробовать и внедрять передовые мировые разработки и решения стартап-проектов, которые прошли воронку инноваций Х5. На базе новой лаборатории мы сможем быстро и эффективно проверять на работоспособность наши идеи и решения, а скорость внедрений и масштабирования станет еще выше», – отметил на открытии лаборатории Денис Харитонов, директор по ИТ и стратегическим проектам торговой сети «Перекресток».

Лаборатория находится в московском супермаркете «Перекресток» экспериментального большого формата на проспекте Андропова 8. Здесь покупателям доступны самые передовые технологии, пилотируемые сетью: кассы самообслуживания, видеомониторинг очередей, электронные ценники, система self scan, click&collect онлайн-магазина.

С октября 2018 г. работает лаборатория инноваций Х5 на базе магазина «Пятерочка». В соседнем с торговым залом помещении находится офис-лаборатория для разработчиков, сервисных инженеров, сотрудников поддержки, аналитиков и ИТ-специалистов, которые могут проводить тестирование непосредственно в магазине. Открытие лаборатории позволило существенно нарастить темп внедрения и масштабирования инноваций.

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