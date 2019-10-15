Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» обнаружила более 100 миллионов атак на умные устройства

Безопасность Стратегия безопасности Техника

В первые шесть месяцев 2019 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 105 млн атак на устройства интернета вещей с 276 тыс. уникальных IP-адресов. Это примерно в девять раз больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.: тогда было зафиксировано около 12 млн атак с 69 тыс. IP-адресов. Данные были получены с помощью специальных ловушек, так называемых honeypots, — сетей виртуальных копий различных приложений и подключенных к интернету устройств.

Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или чтобы использовать их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий. С января по июнь самыми активными были семейства Mirai и Nyadrop, на них пришлось по 39% атак. Mirai использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости. Nyadrop же чаще всего использует метод перебора паролей. Этот зловред — один из самых активных в последние два года, он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai. Третьим по распространенности с большим отрывом оказалось семейство Gafgyt (2%), также использующее перебор паролей.

Россия вошла в первую пятерку стран-источников заражений: из нее исходила примерно каждая девятая атака (11%). В этом топе также оказались Китай (30%), Бразилия (19%), Египет (12%) и США (8%).

«Судя по растущему числу атак на интернет вещей и настойчивости злоумышленников, умные устройства — лакомый кусок. Подобрать данные для доступа к ним гораздо легче, чем думает большинство людей. Очень часто на них стоят предустановленные заводские пароли, находящиеся в открытом доступе. Поэтому мы призываем всех пользователей умных устройств предпринять базовую защитную меру – поменять пароль, установленный по умолчанию», — сказал Дмитрий Галов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Для защиты умных устройств от кибератак «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям и компаниям: регулярно обновлять установленное ПО; обязательно менять предустановленные пароли на сложные, включающие в себя заглавные и строчные буквы, цифры и символы; перезагрузить устройство, если его поведение кажется подозрительным; если речь идет о домашнем устройстве, то настроить его таким образом, чтобы управлять им было можно лишь из домашней сети; в корпоративном сегменте — использовать потоки данных, чтобы быть в курсе того, какие сетевые подключения являются вредоносными, и блокировать их; а также выделять необновленные устройства в отдельную сеть, доступ к которой невозможен для неавторизованных пользователей.

Другие материалы рубрики

Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile

За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО

Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет

«Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки

В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять

Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи

Техника

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner