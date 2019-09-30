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«Системный софт» расширил портфель отечественного ПО

ПО Софт

«Системный софт» стала официальным дистрибьютором челябинской компании «Энстрим», разработчика отечественной операционной системы «Лотос» и ПО для совместной работы Argument.

«Несмотря на все сложности, импортозамещение в России набирает обороты: в 2019 году доля российского софта в закупках госорганов достигла 65%. В планах на 2024 год обозначена цель довести эту цифру до 90% для органов власти и до 70% для госкомпаний. Чтобы добиться этого, уже сейчас нужно развивать конкуренцию на рынке отечественного ПО, — сказала Ирина Ковалева, руководитель направления по работе с российскими вендорами компании «Системный софт». — Наши клиенты уже могут познакомиться со всеми преимуществами операционной системы Лотос. Эта ОС оптимально подходит для корпоративного использования и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Лотос удобно внедрять, ежедневно использоваться и администрировать».

Операционная система «Лотос» распространяется в двух редакциях: серверной и для рабочих станций. Решение может быть развернуто и на других архитектурах.

«Наша операционная система ориентирована на внедрение в коммерческом секторе и государственных структурах. На сегодняшний день ее уже используют в учреждениях здравоохранения Челябинской области. Мы видим большой потенциал для ее использования в органах государственной власти, бюджетных учреждений, предприятиях ОПК. Не сомневаемся, что дистрибьюторское соглашение с “Системным софтом” и профессиональная работа команды позволят эффективно продвигать отечественное решение на рынке», – сказал Алексей Куренёв, директор компании «Энстрим».

ОС «Лотос» работает с виртуальными машинами, допускает использование средств централизованной авторизации и подключение различных устройств для сканирования и печати документов.

Компания «Энстрим» работает на рынке с 2009 года. Основным направлением деятельности компании является разработка и техническое сопровождение решений для Unix-подобных систем. «Энстрим» входит в Реестр разработчиков Минкомсвязи РФ, АРПП «Отечественный софт», Комитет по интеграции прикладных программ, Экспертный совет производителей российских информационно-коммуникационных технологий Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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